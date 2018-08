USA | frena l' attività manifatturiera - report ISM

Export - il caffè triestino resiste alla frenata in USA : Il calo del 20 sul mercato americano nel primo trimestre non preoccupa i produttori. Fabrizio Polojaz , Assocaffè, : siamo in piena espansione

Dazi - Macron frena : "Nessun negoziato senza segnali chiari dagli USA" : Dazi,Macron frena: "Nessun negoziato senza segnali chiari dagli Usa" Dazi,Macron frena: "Nessun negoziato senza segnali chiari dagli Usa"

TREGUA DAZI USA-UE PIACE A MERKEL/ Accordo Trump-Juncker - la Francia frena : “servono chiarimenti” : Cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora DAZI sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:40:00 GMT)

USA - manifattura in lieve crescita. Frena settore terziario : Teleborsa, - L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver accelerato il passo a luglio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,5 punti rispetto ...

USA - manifattura in lieve crescita. Frena settore terziario : L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver accelerato il passo a luglio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,5 punti rispetto ai 55,4 di ...

Il Pil cinese frena l'Asia. Tokyo resta chiUSA per festività : Nel secondo trimestre l'economia cinese ha segnato un'espansione del 6,7% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 6,8% dei tre precedenti periodi ma in linea con il consensus di Reuters. frena ...

USA - frena la manifattura a giugno : L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver allentato il passo anche a giugno. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 54,6 punti rispetto ai 56,4 ...

Conte con gli USA : "Torni la Russia" - poi frena | Tusk attacca : "Trump sfida l'ordine mondiale" : Sul tema dei dazi, il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Cercheremo di capirne le ragione e agiremo di conseguenza". Ma la linea della Ue è durissima: no al G8 con la Russia e Trump è una minaccia per l'ordine mondiale.

Gli USA motore della crescita globale - frena l'Euroarea : L'economia globale scala la marcia... Secondo l'Ufficio studi Confindustria, la crescita dell'economia mondiale nel 2° trimestre si asse-sta su un ritmo solido, seppure più basso rispetto a quello raggiunto nei mesi scorsi. Il sostegno viene sia dal manifatturiero sia dai servizi ed è guidato ...

Nato e USA frenano l’Italia sulla Russia : le sanzioni restano : Il dialogo politico con la Russia va tenuto aperto, ma senza mettere in discussione le sanzioni, fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento. È il monito che la Nato e gli Usa inviano all’Italia, dopo i discorsi al SeNato e alla Camera del nuovo premier Conte in occasione del voto di fiducia. Il primo a commentare è stato il segretario ge...