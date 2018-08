Usa | Fed mantiene invariati i tassi di riferimento | ottimismo su economia statunitense

Fed pronta ad alzare i tassi a settembre - economia Usa forte : Per il momento la Federal Reserve crede che i rischi che potrebbero mettere a repentaglio le prospettive dell'economia Usa sono "equilibrati". Ecco perché intende continuare poco a poco ad alzare i ...

Usa - giudice federale blocca la pubblicazione delle istruzioni per le armi in 3D : Nuove polemiche sulle armi negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato la pubblicazione online, da parte dell'azienda texana Defense Distributed, delle istruzioni per fabbricare armi di plastica con la stampante 3D, che potenzialmente ognuno può produrre a casa propria. Lo stesso Donald Trump sembra avere qualche dubbio, sebbene la sua amministrazione abbia dato il via libera alla diffusione delle istruzioni. "Sto esaminando la vendita al ...

Legittima difesa - Bonafede vs stampa : “Mi fa schifo. Indecente l’accUsa secondo cui vogliamo far sparare di più” : “Quello che passa tra le righe dei giornali in questi giorni è l’idea che qualcuno vorrebbe far sparare di più in Italia. E’ un’accusa Indecente, che io rigetto al mittente”. Così, a In Onda (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, attacca la stampa in merito alla legge sulla Legittima difesa. E continua: “Il nostro governo si sta impegnando a far sentire finalmente ai cittadini la presenza dello Stato, anche sul fronte della ...

Bonafede : “Rigetto ogni accUsa di razzismo su governo e su popolo. Italia non è Far West - no alla giustizia fai da te” : “Rigetto al mittente ogni tipo di considerazione che tende ad imputare al governo attuale la responsabilità più o meno politica di episodi di razzismo. Rigetto anche completamente l’idea che il popolo Italiano debba essere considerato razzista, perché questo non sta né in cielo, né in terra”. Sono le parole del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di In Onda, su La7, assieme a Daisy Osakue, la primatista Italiana under 23 di ...

Usa - sempre a luci e ombre l'indice Fed di Dallas : Si conferma a luci e ombre l' attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas , secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. A luglio l' indice generale ...

Fedez e Ferragni : "Niente doni di nozze - ma donazioni : andranno a un fan che ha bisogno di noi. Raccontateci la vostra caUsa" : "Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma aiutare in concreto uno o più dei nostri fan". Con un video apparso sul loro profilo social, la coppia Fedez-Ferragni annuncia la scelta: in occasione delle attese nozze, hanno chiesto agli ospiti di fare una donazione e il ricavato raccolto andrà a un follower che necessita il loro aiuto."Non vogliamo donare a una onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di ...

Fedez e Ferragni : "Niente doni di nozze - ma donazioni : andranno a un fan che ha bisogno di noi. Raccontateci la vostra caUsa" : "Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma aiutare in concreto uno o più dei nostri fan". Con un video apparso sul loro profilo social, la coppia Fedez-Ferragni annuncia la scelta: in occasione delle attese nozze, hanno chiesto agli ospiti di fare una donazione e il ricavato raccolto andrà a un follower che necessita il loro aiuto."Non vogliamo donare a una onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di ...

Fedez risponde a chi lo accUsa di sfruttare il figlio e spiega perché non lo battezzerà : Negli ultimi giorni una 'doppia' polemica a dir poco accesa ha coinvolto Fedez e la sua famiglia [VIDEO]. Il cantante e la compagna – la nota fashion blogger Chiara Ferragni – sono infatti finiti nell'occhio del ciclone mediatico per aver dichiarato pubblicamente che il loro bambino – l'ormai celebre Leone – non verra' battezzato. Una scelta in tutto e per tutto coerente con quella, gia' palesata dai due futuri sposi, di unirsi in matrimonio ...

Usa - stabile l'attività nel distretto Fed di Richmond : Teleborsa, - L'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero risulta stabile dopo due mesi di crescita, maggio e giugno, seguiti al crollo di aprile. Nel mese di lulgio, l'indicatore, che ...

Tennis - Tabellone Fed Cup 2019 : tutti gli accoppiamenti. Rep. Ceca e Usa teste di serie - Italia nel World Group II : A Londra è stato sorteggiato il Tabellone della Fed Cup 2019, la massima competizione Tennistica per Nazionali. L’urna della capitale britannica ha rivelato gli incroci della prossima edizione del prestigioso torneo femminile. Repubblica Ceca e USA sono le due finaliste del 2018 (si contenderanno il titolo nel weekend del 10-11 novembre) e dunque sono teste di serie, debutteranno in casa rispettivamente contro Romania e Australia in due ...

Usa - Trump : non contento del rialzo dei tassi Fed : Usa, Trump: non contento del rialzo dei tassi Fed Usa, Trump: non contento del rialzo dei tassi Fed Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: non contento del rialzo dei tassi Fed proviene da NewsGo.

Powell (Fed) : crescita Usa solida - aumento dei tassi in vista. «Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell, intervenendo all'audizione...

Powell - Fed - : crescita solida per economia Usa ma il protezionismo è dannoso : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome

Powell - Fed - conferma buona salute dell'economia Usa : 'avanti con rialzo tassi' : Nelle osservazioni che ha fornito prima di una sessione di domande e risposte, Powell ha dipinto un quadro ampiamente positivo dell'economia statunitense, che ha detto si sta espandendo ad un ritmo ...