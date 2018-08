Il Congresso Usa autorizza lo scudo missilistico orbitale : Stati Uniti, Russia e Cina sono le uniche nazioni al mondo con sistemi d'arma spaziali, intesi come ASAT,. I sistemi asimmetrici ASAT, Anti-satellite weapons, mirano alla paralisi delle capacità ...

Hacker russi contro tre candidati del Congresso Usa - la testimonianza di Microsoft : Hacker (Getty Images) Almeno tre candidati alla corsa al Congresso Usa sono stati vittime dell’eccessiva curiosità degli Hacker russi, ha dichiarato Tom Burt, vicepresidente per la Sicurezza dei clienti di Microsoft, dal palco dell’Aspen Security Forum, in corso da mercoledì 18 fino a sabato 21 luglio in Colorado. Queste intrusioni secondo Microsoft sono collegate al gruppo soprannominato Strontium, lo stesso che secondo il colosso di Redmond si ...

Facebook - Google e Twitter oggi di nuovo davanti al Congresso Usa : New York, 17 lug., askanews, - oggi i rappresentanti di Facebook, Twitter e YouTube testimonieranno a un'audizione della commissione giudiziaria della Camera: discuteranno su come è possibile filtrare ...

Usa : agente Fbi rimosso da inchiesta 'Russiagate' testimonia davanti al Congresso : ... ha testimoniato giovedì 12 luglio davanti al Congresso respingendo le accuse rivolte dai repubblicani sulla faziosità politica all'interno dell'Fbi. L'agente, che nel frattempo è stato rimosso dall'...

Congresso Usa approva disegno di legge sull'ammissione negli Stati Uniti del 51° stato - : Il nuovo stato potrebbe essere l'isola di Porto Rico, i cui residenti hanno già la cittadinanza statunitense, ma non partecipano alle elezioni presidenziali e non hanno rappresentanti a pieno titolo ...

Usa - è caos al Congresso dopo la retromarcia di Trump sui bambini migranti : Condividi Intanto la politica continua a balbettare. Il decreto esecutivo firmato mercoledì da Donald Trump non dà vere soluzioni: si limita a ordinare che in futuro negli arresti dei nuclei ...

Migranti - Congresso Usa non vara leggi : ANSA, - WASHINGTON, 21 GIU - E' caos sulla gestione dei Migranti negli Stati Uniti, nonostante il decreto firmato dal presidente Donald Trump, e resta incerto destino degli oltre 2.300 bambini ...

Deputato Congresso : quando esploderà il "debito bomba" Usa - : "Sarà possibile scontare i soldi, dichiarare il default o cercare di aumentare le tasse e uccidere l'economia. Ecco che opzioni ci saranno tra otto-dieci anni. E credo che, semplicemente è disonesto ...

Facebook - 454 pagine per rispondere alle domande del Congresso Usa : Dal monopolio ai profili ombra, centinaia di pagine per rispondere ai duemila quesiti posti dal Senato al social coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica

Le risposte di Facebook sugli scandali privacy e Russiagate al Congresso Usa : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Le risposte che Mark Zuckerberg ha lasciato in sospeso – a suon di “follow up” – durante le udienze davanti al Congresso degli Stati Uniti, sono arrivate. L’azienda sostiene di ...

Usa - prima donna nativa americana candidata al Congresso : I "nativi americani" sono i discendenti delle popolazioni che abitavano il "Nuovo mondo" prima che arrivassero gli europei. Una di loro potrebbe essere eletta al Congresso degli Stati Uniti, nelle prossime elezioni di Midterm in programma a novembre. La notizia arriva con i risultati delle primarie democratiche che si sono svolte in otto stati. In New Mexico, nel primo distretto, si è imposta Debra Haaland, ex leader locale del partito ...