Usa | armi con stampanti 3D | stop a diffusione istruzioni Ultime notizie | giudice blocca

Usa - giudice federale blocca la pubblicazione delle istruzioni per le armi in 3D : Nuove polemiche sulle armi negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato la pubblicazione online, da parte dell'azienda texana Defense Distributed, delle istruzioni per fabbricare armi di plastica con la stampante 3D, che potenzialmente ognuno può produrre a casa propria. Lo stesso Donald Trump sembra avere qualche dubbio, sebbene la sua amministrazione abbia dato il via libera alla diffusione delle istruzioni. "Sto esaminando la vendita al ...

Usa - stampante armi 3D : stop a istruzioni : 1.29 Un giudice federale negli Usa ha bloccato temporaneamente la pubblicazione online delle istruzioni per fabbricare la pistola con la stampante 3d. L'ingiunzione è arrivata a poche ore dalla diffusione da parte dell'azienda texana Defense Distributed,il cui proprietario è un noto anarchico e sostenitore del possesso di armi da fuoco. Otto Stati americani si erano appellati contro il via libera della pubblicazioone e anche il presidente ...

Lavrov : Usa soddisfatti della mancanza di regole per dispiegamento di armi nello spazio - : Gli Stati Uniti non sono pronti a discutere la proposta di Russia e Cina riguardo un accordo per evitare la militarizzazione dello spazio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ...

De Laurentiis attacca Sarri : "Voleva smontarmi tutto...". E chiede scUsa a Benzema : Aurelio De Laurentiis spegne i sogni dei tifosi del Napoli. "Cavani non l'ho preso e non lo prenderò". E un minuto dopo archivia anche il desiderio Benzema: "Non è oggi un giocatore che fa per noi. Mi ...

Economia dell'Usato - ecco quanto risparmia l'ambiente. : Oltre alle 4,5 milioni di tonnellate di CO2, grazie all'Economia dell'usato sono state risparmiate ben 245.927 tonnellate di plastica, con cui si potrebbero produrre 4,6 miliardi di bottigliette Pet ...

Economia dell'Usato - ecco quanto risparmia l'ambiente : Comprare e vendere usato, generando un circolo virtuoso che allunga la vita degli oggetti, che impatto effettivo ha sull'ambiente? Un risparmio di 21,5 milioni di tonnellate di CO2 soltanto nei 10 ...

VIDEO. Il flusso della vendita di armi degli Usa a vari Paesi negli ultimi 67 anni : 'Gli Stati Uniti sono il più grande esportatore di armi al mondo. Ero curioso di vedere come sarebbe stato nel tempo, quindi ho mappato i flussi di trasferimento di armi che provenivano dagli Stati ...

Condizionatore - le regole per Usarlo correttamente e risparmiare : Fedele alleato nella lotta all’opprimente calura estiva e nelle interminabili notti insonni, il Condizionatore d’aria è ormai diventato ospite gradito e desiderato nelle case di molti italiani, che si dimostrano in molti casi incapaci di gestirli. Capita spesso che le ore trascorse al fresco generato dai condizionatori riservino delle brutte sorprese, soprattutto quando si ricevono le bollette della luce. risparmiare e ottimizzare l’utilizzo ...

Boeri replica al governo : “AccUsarmi di fare politica è sciocchezza colossale - non mi dimetto” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri replica al governo e alle accuse ricevute negli ultimi giorni: "Accusarmi di fare politica è una colossale sciocchezza, ho sempre detto quello che penso senza mai preoccuparmi di chi fosse a Palazzo Chigi". Il numero uno dell'istituto di previdenza assicura che non sta pensando alle dimissioni: "Perché mai dovrei?".Continua a leggere

Usa - arrestata donna russa accUsata di spionaggio | Era attivista della Nra (la lobby delle armi) : Usa, arrestata donna russa accusata di spionaggio | Era attivista della Nra (la lobby delle armi) Usa, arrestata donna russa accusata di spionaggio | Era attivista della Nra (la lobby delle armi) Continua a leggere L'articolo Usa, arrestata donna russa accusata di spionaggio | Era attivista della Nra (la lobby delle armi) proviene da NewsGo.

Lavoro : Boeri - sciocchezza colossale accUsarmi di fare politica : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dimissioni? E perché mai? Il mio incarico scade nel febbraio 2019. Fino ad allora io non mi muovo di qui. Ho un mandato e lo porto a termine…”. Ad affermarlo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in un colloquio pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. “Io non devo decidere niente. Se mi vogliono cacciare prima, lo facciano. Se no, se ne riparla con l’ano nuovo. Certo, ...

