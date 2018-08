“Un’emoticon segreta” Facebook | la scoperta degli utenti | ecco come funziona

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ci siamo abituati ormai da tempo all’utilizzo delle “reaction”, le reazioni messe a disposizione daper far capire con un semplice clickil post di un nostro amico ci ha colpito. Un semplice like, ancora oggi la più abusata delle scelte. Un cuoricino che si spiega facilmente da solo. O una faccina con bocca aperta per testimoniare stupore. Quello che però probabilmente moltiignorano è la possibilità di far comparire una quarta opzione a nostra disposizione, quella di un aereo che moltihanno già iniziato a segnalare. La nuova reazione compare alla fine di tutte le altre emoji già esistenti ma ha l’aspetto di una seconda reaction della rabbia, quella del “Grrr” per intenderci. Se si attiva però nel post pubblicato suapparirà un aeroplano e non la faccia da arrabbiato. Il dubbio che si tratti di un errore al ...