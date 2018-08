Un trailer di Shadow of the Tomb Raider utilizza apparentemente le musiche di Uncharted 2

Shadow of the Tomb Raider : un trailer mostra le stupende ambientazioni : Shadow of the Tomb Raider è da qualche mese sotto i riflettori, la settimana scorsa abbiamo potuto ammirare la città di Paititi che fungerà da hub principale, con decine di missioni secondarie ed attività extra. Come riporta Gamingbolt, oggi Eidos e Square Enix hanno pubblicato un video che mostra le stupende ambientazioni in cui Lara si dovrà avventurare. Il video mostra varie ambientazioni, sconfinate pianure, montagne, fitte giungle e ...

Shadow of the Tomb Raider : un trailer mostra la verticalità delle mappe : Shadow of the Tomb Raider è sulla carta l'ultimo capitolo della nuova trilogia dell'archeologa più famosa dei videogiochi, iniziata da Square ed Eidos nel lontano 2013.Da qualche tempo la compagnia sta pubblicando sempre più video e nuove informazioni per rispondere alle curiosità dei fan, ad esempio la settimana scorsa abbiamo avuto modo di vedere la città di Paititi, che sarà l'hub più grande che la saga abbia mai avuto. Come riporta ...

Shadow of the Tomb Raider : nuovo trailer dedicato alla città di Paititi : Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della nuova trilogia iniziata da Square Enix nel lontano 2013, ha come obiettivo quello di mostrare una Lara tutta nuova, più esperta e agguerrita di come l'abbiamo vista in passato. Oggi però parleremo dei luoghi che faranno da sfondo alle avventure di Lara, in particolare la città di Paititi.Come riporta Gamingbolt, Paititi è una città che si è sviluppata senza l'influenza del mondo moderno e della sua ...

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

E3 2018 : un nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider : Continua in questi minuti la conferenza E3 2018 di Microsoft e, tra i vari protagonisti dello show, c'è stato spazio anche per Shadow of the Tomb Raider.La nuova avventura di Lara Croft, in arrivo il prossimo 14 settembre, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che ci ha fornito una nuova occhiata ad alcuni spezzoni di gameplay.Ecco qui il video, buona visione:Read more…