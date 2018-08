Un italiano vince il Nobel della matematica | la medaglia Fields ad Alessio

Il "Nobel della matematica" a un italiano : dopo 44 anni vince il 34enne romano Alessio Figalli : Assegnata all'italiano Alessio Figalli la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Nato a Roma 34 anni fa, Figalli ha studiato nella Scuola Normale...

Il «Nobel della matematica» è italiano : dopo 44 anni vince il 34enne Alessio Figalli : Consegnata mercoledì a Rio la «Medaglia Fields», il più alto riconoscimento del settore. Si è dedicato a studiare il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo all’altro

Trapani - la grande scommessa di Vincenzo italiano : 22 anni dopo - dal campo alla panchina : La precocita' è sempre stata una sua caratteristica. Vincenzo Italiano ha esordito nel calcio professionistico con la maglia del Trapani all'eta' di 16 anni, nel campionato di Serie C1 1994/95. Poche presenze in due stagioni in maglia granata, nonostante le indubbie qualita', ma si trattava di un ragazzino inserito in gruppo di giocatori esperti e di grande talento, probabilmente il miglior Trapani di sempre nonostante non sia riuscito a ...

Classifica finale Tour de France 2018 : Geraint Thomas vince la Grande Boucle - sul podio Dumoulin e Froome. Pozzovivo miglior italiano : Geraint Thomas ha ufficialmente vinto il Tour de France 2018. La passerella finale sui Campi Elisi di Parigi non cambia la Classifica generale e dunque il 32enne gallese può definitivamente festeggiare la conquista della Grande Boucle, suo primo trionfo in una Grande corsa a tappe. Il capitano del Team Sky vestirà la maglia gialla all’ombra dell’Arco di Trionfo nella capitale transalpina, salendo sul podio con l’olandese Tom ...

Boxe - Giovanni De Carolis torna e vince il titolo italiano. L’ex Campione del Mondo batte Roberto Cocco : Giovanni De Carolis è tornato alla grande e con pieno merito ha conquistato il titolo italiano dei pesi supermedi. L’ex Campione del Mondo ha sconfitto nettamente Roberto Cocco con verdetto unanime dei giudici che hanno ampiamente premiato il romano (100-90; 100-89; 99-90). Tutto estremamente facile per l’allievo di Italo Mattioli che ha dominato il match disputato sul ring del Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma. De Carolis, che ...

Molinari vince l’Open Championship e diventa il più grande golfista italiano di sempre : Diciotto buche, quattro giornate, uno spettacolo unico di inattaccabile solidità e immenso talento. Francesco Molinari entra nella storia del golf mondiale. E lo fa da protagonista, conquistando uno dei quattro principali tornei del circuito internazionale: l’Open Championship (o British Open). Quello che ogni golfista, soprattutto se nato nel Vecchio Continente, sogna prima o poi di vincere. Molinari lo ha fatto completando ...

Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì : Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì che gli ha causato la frattura di una vertebra. Nibali è caduto a circa 4 chilometri dalla fine della tappa da Bourg-Saint-Maurice The post Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì appeared first on Il Post.

Tour de France - che spettacolo sul pavè di Roubaix : vince Degenkolb ma Nibali e Pozzovivo volano - il duo del Team Bahrain è l’orgoglio italiano. Ecco la nuova classifica generale e tutte le FOTO : Tour de France, Nibali e Pozzovivo orgoglio italiano sul pavè della Roubaix: sono i migliori al traguardo e in classifica generale Grande spettacolo nella 9ª tappa del Tour de France che oggi s’è conclusa a Roubaix dopo un percorso mozzafiato sul pavè della regina delle classiche: tra cadute, forature e attacchi dei big. A farne le spese soprattutto Richie Porte, costretto al ritiro per una rovinosa caduta dopo 5km, ma anche il suo ...