“Un incidente mai visto” Schianto choc sull’autostrada italiana Le immagini parlano da

caffeinamagazine

: #31luglio All’età di 46 anni, ci lascia anche il Vice Brigadiere Attilio Picoco, rimasto gravemente ferito nell’inc… - _Carabinieri_ : #31luglio All’età di 46 anni, ci lascia anche il Vice Brigadiere Attilio Picoco, rimasto gravemente ferito nell’inc… - Giorgiolaporta : #Atene brucia, decine i morti e centinaia i feriti. Se fosse vero che ci sono stati tagli alla prevenzione antincen… - comilara : -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Le strade italiane continuano a far registrare eventi e numeri davvero allarmanti: incidenti, catastrofi e morti sono un problema che non può più essere ignorato. Ennesima giornata funestata dagli incidenti stradali, soprattutto nel tratto bergamasco dell’Autostrada A4 Torino-Venezia. Dopo un primo graveall’alba, nel quale sono rimasti feriti in modo serio un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 24, un altrosi è verificato pochi minuti prima delle 10 a poca distanza dal casello di Capriate San Gervasio in direzione Milano, all’altezza del chilometro 162. “Spettacolare”, si fa per dire, la dinamica: un camion ha invaso per cause da chiarire la carreggiata opposta, scavalcando il guard rail e scontrandosi con un’auto. Dopo l’impatto il mezzo pesante ha preso fuoco, venendo distrutto completamente dalle fiamme. (Continua ...