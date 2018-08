Un altro passo verso il computer quantistico

Tour de France 2018 : Peter Sagan - un velocista di un altro livello e il record di Erik Zabel è ad un passo : Oggi Peter Sagan è diventato il primo corridore a vincere tre tappe in questo Tour de France 2018. Sull’arrivo di Valence il campione del mondo si è imposto nettamente in volata, battendo Alexander Kristoff e Arnaud Démare. Il corridore della Bora – Hansgrohe ha rispettato il pronostico e, dopo i ritiri dei due grandi avversari Dylan Groenewegen e Fernando Gaviria, ha avuto la strada spianta per calare il tris, diventando così, almeno per ...