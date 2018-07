Un aereo con a bordo 101 persone è caduto in Messico

Renzi : “Air Force? Una delle più grandi bufale del M5s. Conte in Usa non col materassino ma con aereo di Stato” : Sulla questione del cosiddetto Air Force Renzi, l’ex presidente del Consiglio ha voluto difendersi postando un video su Facebook. “È una delle più grandi bufale costruite dal M5s” ha detto. “Io non l’ho mai usato. Come ogni primo ministro, utilizzavo l’aereo di Stato, lo stesso che ha portato Giuseppe Conte negli Stati Uniti”. Secondo Matteo Renzi quella del M5s è una campagna fondata ...

Cristiano Ronaldo atterra a Torino con l'aereo privato : È sbarcato al terminal privato dell'aeroporto Caselle di Torino l'aereo con a bordo Cristiano Ronaldo. Il neo attaccante della Juventus, sbarcato con il figlio più piccolo fra le braccia, indossava ...

Incendi Sardegna : 727 roghi e 49 interventi con mezzo aereo nel 2018 : Nel corso del 2018 in Sardegna sono stati registrati 727 Incendi e 49 interventi con mezzo aereo: il contrasto ai roghi avviene grazie a una complessa macchina antIncendi costituita da 1300 donne e uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che ha la responsabilità della funzione di spegnimento, e 2700 operai dell’Agenzia Forestas, a cui si aggiungono, sul territorio, le associazioni di volontariato di Protezione civile e i ...

Sonia Bruganelli contro chi la critica per l’ostentazione della sua ricchezza : “Belen è accettata sull’aereo privato - io no” : Sonia Bruganelli parla della sua vita sui social, la moglie di Paolo Bonolis è assillata dai commenti di chi la giudica per i viaggi in aereo privato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è spesso e volentieri criticata per ostentare la sua ricchezza sui social. Per difendersi dalle accuse, la donna ha deciso di dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera, in cui non risparmia parole dure a chi la giudica. “In sostanza, ...

Conte : stop a contratto Airbus voluto da RenziIl leader Pd : sono bufale - l'aereo non per me : Su Facebook il premier annuncia "la volontà di rescindere il contratto dell'Airbus A340-500, acquistato in passato" dal governo Renzi. Sempre via social la replica: "Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese"

aereo di Stato Etihad - Toninelli - Trenta e Di Maio revocano il contratto : ROMA - I ministri Trenta, Toninelli e Di Maio, stracciano il contratto che Alitalia e Etihad firmarono 3 anni fa per il leasing, a caro prezzo, dell'Aereo di Stato probabilmente più caro del mondo, ...

Conte ordina lo stop all'aereo di Renzi : rescisso il contratto di leasing dell'Airbus A340-500 : Rottamato l'aereo della presidenza del Consiglio voluto dall'ex premier Matteo Renzi. «Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto...

Con il biglietto del treno pretende di salire in aereo e aggredisce poliziotto : BRINDISI - Con un biglietto del treno, un cittadino extracomunitario pretendeva di salire su un aereo e quando è stato fermato dagli agenti in servizio nello scalo di Brindisi è andato in ...

Studentessa blocca l'aereo con una diretta Fb per impedire il rimpatrio di un profugo : Con una diretta Facebook una Studentessa svedese e attivista per i diritti umani ha impedito il rimpatrio di un 52enne rifugiato afghano in partenza dall'aeroporto di Gotemborg. Elin Ersson si è rifiutata...

G20 - atterraggio d'emergenza per aereo con Christine Lagarde - : Poco dopo la partenza da Buenos Aires, il velivolo con a bordo il direttore dell'Fmi è stato costretto a rientrare in aeroporto a causa di una perdita di carburante. Nessun ferito

Buenos Aires : atterraggio d’emergenza per aereo con Christine Lagarde : Il canale tv “TN” riporta che l’aereo su cui viaggiava il direttore operativo del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde è entrato in emergenza poco dopo il decollo ed è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza: stava facendo ritorno negli Stati Uniti al termine del G20 Finanziario e delle banche centrali svoltosi a Buenos Aires. Il velivolo di American Airlines era decollato dall’aeroporto di ...

G20 - atterraggio d’emergenza per l’aereo con a bordo la direttrice dell’Fmi : G20, atterraggio d’emergenza per l’aereo con a bordo la direttrice dell’Fmi G20, atterraggio d’emergenza per l’aereo con a bordo la direttrice dell’Fmi Continua a leggere L'articolo G20, atterraggio d’emergenza per l’aereo con a bordo la direttrice dell’Fmi proviene da NewsGo.

Siria - attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf : Siria, attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf Siria, attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf Continua a leggere L'articolo Siria, attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf proviene da NewsGo.

G20 - atterraggio d’emergenza per aereo con a bordo direttrice Fmi : G20, atterraggio d’emergenza per aereo con a bordo direttrice Fmi G20, atterraggio d’emergenza per aereo con a bordo direttrice Fmi Continua a leggere L'articolo G20, atterraggio d’emergenza per aereo con a bordo direttrice Fmi proviene da NewsGo.