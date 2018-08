Ufficiale la data della finale del Wind Summer Festival a Milano per eleggere il

Annunciata la data Ufficiale del reboot di Sabrina Vita da Strega - la versione dark in arrivo ad Halloween : Per tutti è ancora il reboot di Sabrina Vita da Strega ma per gli appassionati, quello che è nato come uno spin off di Riverdale, è già “Le terrificanti avventure di Sabrina” alias The Chilling Adventure of Sabrina. Sulla nuova serie Netflix si potrà ancora battagliare sul titolo ma non sulla data ufficiale di inizio che è finalmente stata Annunciata nelle scorse ore durante i TCA ai quali la piattaforma ha preso parte davvero in modo ...

Ufficiale la nuova data dei Negramaro a Bari per il tour indoor : biglietti in prevendita : La nuova data dei Negramaro a Bari arriva a qualche giorno dalle prevendite ufficiali per il tour indoor che terranno a partire dal mese di novembre. La nuova tappa pugliese è attesa per l'11 dicembre. Si aggiunge quindi un nuovo appuntamento per il tour di Giuliano Sangiorgi e i suoi, che saranno di nuovo sul palco con una serie di concerti che terranno in giro per l'Italia a supporto di Amore che torni e a un anno esatto dal rilascio del ...

Ufficiale la prima data di Radionorba Battiti Live su Italia1 in differita : gli ultimi dettagli : Finalmente Ufficiale la prima data di Radionorba Battiti Live su Italia1 in differita. La manifestazione principe del Sud Italia è pronta a sbarcare sulle reti Mediaset con le tappe della kermesse organizzate dal gruppo Norba previste dalla nuova edizione, con atto conclusivo in programma il 29 luglio a Bari. La data scelta per Mediaset è quella di giovedì 2 agosto. Cinque le prime serata che faranno parte del palinsesto di Italia1, con la ...

Ufficiale l’album live di Caparezza per i concerti dedicati a Prisoner 709 : annunciata la data : L'album live di Caparezza è finalmente Ufficiale. Quando ancora non si sono esaurite le date per il tour che sta tenendo in tutta Italia, l'artista è ora pronto per un ritorno sul mercato discografico per una nuova resa del disco che raccoglie tutte le emozioni dei live che ha voluto dedicare alla tournée per l'ultimo disco rilasciato a settembre 2017. Nel cofanetto, sarà compreso anche un dvd documentario che porterà il titolo di Trip709, ...

Apple Store Milano : data - orario inaugurazione Ufficiale : L’evento dell’estate meneghina è ormai alle porte. Dopo mesi, pardon, anni di annunci, polemiche, anticipazioni e render che hanno fatto sognare ad occhi aperti, la mela di Cupertino approderà ufficialmente nel centro di Milano con il suo Apple Store, struttura delle meraviglie all’insegna del design e della tecnologia che andrà a impreziosire il cuore della metropoli italiana con il suo tocco inconfondibile. Ecco allora ...

NoiPa - comunicato Ufficiale sulla data di esigibilità emissione speciale per il personale supplente : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha emesso poco fa un comunicato ufficiale in merito all’emissione speciale del 18 luglio, riguardante la data di esigibilità per l’accreditamento degli emolumenti spettanti al personale supplente breve e saltuario. Come si può leggere dalla nota emessa dall’organo ufficiale della Pubblica Amministrazione, la data di esigibilità è stata fissata per il prossimo ...

Joker - il film/ Joaquin Phoenix nei panni del nemico di Batman : la data Ufficiale e l’inizio delle riprese : Joker, il film, Joaquin Phoenix nei panni del nemico indiscusso di Batman: ecco la data ufficiale della pellicola al cinema e l’inizio delle sue riprese, tutte le info.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Ufficiale per Honor 8 la data di uscita dell’aggiornamento Oreo in Italia : Dai rumors, seppur avanzatissimi, alle comunicazioni ufficiali per Honor 8. A partire da oggi 16 luglio possiamo mettere da parte una volta per tutte ogni dubbio riguardante l'effettiva compatibilità tra l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo e lo smartphone lanciato sul mercato circa due anni fa, a conferma di quanto vi avevo riportato lo scorso fine settimana. Nel pomeriggio, infatti, la divisione Italiana del produttore ha avviato ...

David Boreanaz e A. J. Buckley su Rai2 con SEAL Team : data Ufficiale e polemiche sulla messa in onda : Nuova serie, altra programmazione e grosse polemiche per il pubblico di Rai2. Tutti sono felici per il ritorno di David Boreanaz e il debutto della sua SEAL Team sulla seconda rete Rai ma non è tutto oro ciò che luccica visto che le polemiche non sono mancate nemmeno questa volta. La Rai aveva già annunciato la messa in onda estiva per la nuova serie CBS con protagonista l'amato attore di Bones ma nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe ...

Arriva ad agosto la beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 - Ufficiale la data : Prima dell'uscita di Call of Duty Black Ops 4 il prossimo ottobre arriverà una beta multiplayer per permettere di provare il gioco. Activision e Treyarch hanno rivelato oggi che i fan saranno in grado di mettere le mani sul gioco attraverso la beta multiplayer già dal mese di agosto. La data ufficiale è il 3 agosto e i giocatori che hanno pre-ordinato Black Ops 4 potranno scaricare e giocare prima di tutti: la beta privata durerà fino al 6 ...

Grande Fratello Vip 3/ Ecco quando inizia - la data Ufficiale : Ilary Blasi - “macchina complicata…” : Grande Fratello Vip 3, Ecco quando inizia il reality show più spiato della televisione italiana, la data ufficiale: Ilary Blasi, “macchina complicata…”, le ultime.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 03:05:00 GMT)

Giochi 2026 - Ufficiale l Italia è candidata. Malagò 'Il mio sogno è unire Milano - Torino e Cortina' : La decisione su quale città Italiana sarà candidata ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 'è un tema su cui ci sono istanze di natura politica e tecnica. Dal mio punto di vista spero che ...

Grande Fratello Vip 2018 : quando inizia - la data Ufficiale di messa in onda : Grande Fratello Vip 3 scalda i motori! Ecco quando andrà in onda e tutte le news sul padre del reality. Noi di Super Guida Tv siamo già in gradi di rivelarvi, in anteprima, la data di messa in onda del reality di canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 3, quando in tv Il Grande Fratello Vip, il reality più atteso e più amato dal pubblico italiano ha già una data di inizio che noi siamo in gradi di rivelarvi: il ...