Uefa | Collina si dimette da designatore | al suo posto Rosetti

Collina - dai campi da gioco fino alla Uefa : la sua carriera. FOTO : Collina, dai campi da gioco fino alla Uefa: la sua carriera. FOTO L'ex fischietto ha lasciato il ruolo di designatore degli arbitri per le competizioni europee , che ricopriva dal 2010, per "motivi personali". Dai premi, al rapporto con i giocatori, fino agli impegni benefici: ecco la storia del ...

Collina dice addio all'Uefa : Rosetti sarà il nuovo capo-designatore degli arbitri : L'ex fischietto bolognese, infatti, ha diretto la finale dei Mondiali del 2002 ed è stato il miglior arbitro del mondo dal 1998 al 2003. Da ora in poi non sarà più il capo-designatore degli arbitri ...

Collina - addio Uefa - e VAR a doppia velocità - : Ci sono almeno due certezze sull'addio di Collina alla UEFA, dopo 8 anni: non dipende dal bilancio negativo " da lui stesso ammesso " dell'ultima stagione di coppe europee, e non dipende dal famoso "...

Collina lascia la Uefa : il nuovo designatore degli arbitri è Rosetti : Cambio della guardia ai vertici del calcio europeo: l’ex arbitro Pierluigi Collina non è infatti più il designatore dei fischietti della UEFA. Il 48enne toscano non ha comunicato ufficialmente cosa lo abbia spinto a prendere questa decisione, che sembra sia nata per motivi personali. Ad annunciare la scelta è stato proprio il massimo organismo calcistico […] L'articolo Collina lascia la UEFA: il nuovo designatore degli arbitri è ...

Uefa - Collina lascia la designazione - al suo posto Rosetti : Roma, 1 ago., askanews, - Cambio al vertice degli arbitri europei. La Uefa ha annunciato che Pierluigi Collina, in carica dal 2010, si è dimesso per ragioni personali dall'incarico di designatore. Al ...

Uefa - Collina si dimette da designatore arbitri. Al suo posto Rosetti - : Alla base della decisione ci sono "motivi personali". Il 58enne ricopriva questo ruolo dal 2010. Manterrà invece la carica di presidente della Commissione arbitri della Fifa

Uefa - Collina si dimette da designatore arbitri. Al suo posto Rosetti : Uefa, Collina si dimette da designatore arbitri. Al suo posto Rosetti Alla base della decisione ci sono "motivi personali". Il 58enne ricopriva questo ruolo dal 2010. Manterrà invece la carica di presidente della Commissione arbitri della Fifa Parole chiave: ...

Uefa - Collina si dimette da designatore arbitrale : Pierluigi Collina si è dimesso, 'per motivi personali', dal ruolo di designatore degli arbitri dell'Uefa. Lo rende noto la Federcalcio europea in una nota pubblicata sul sito. Collina era in carica ...

Uefa - Collina si dimette da designatore : al suo posto Rosetti : Pierluigi Collina si è dimesso, per motivi personali, dal ruolo di designatore degli arbitri dell'Uefa, carica che ricopriva dal 2010, ed è stato sostituito da Roberto Rosetti. Lo ha annunciato la ...

Collina si dimette da designatore arbitri Uefa : Pierluigi Collina si è dimesso, 'permotivi personali', dal ruolo di designatore degli arbitridell'Uefa. Lo rende noto la Federcalcio europea in una notapubblicata sul sito. Collina era in carica dal ...

Collina lascia la Uefa : Rosetti al suo posto/ Un altro italiano come capo-designatore degli arbitri : Collina lascia la Uefa: Rosetti al suo posto, staffetta italiana per l'incarico di capo-designatore degli arbitri. Le parole di Ceferin e dell'ex fischietto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:52:00 GMT)

Uefa - Pierluigi Collina rassegna le dimissioni da designatore degli arbitri. Al suo posto Rosetti : Rosetti è stato responsabile per l'implementazione di Video Assistant Referees alla recente Coppa del Mondo in Russia, avendo precedentemente trascorso due anni come capo arbitro. Accettando la ...