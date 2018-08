Ue | Mogherini dal 3 agosto in visita ufficiale in Asia e Oceania

Mogherini : “Dall’Ue 200 milioni per stabilizzazione della Somalia” : Mogherini: “Dall’Ue 200 milioni per stabilizzazione della Somalia” Mogherini: “Dall’Ue 200 milioni per stabilizzazione della Somalia” Continua a leggere L'articolo Mogherini: “Dall’Ue 200 milioni per stabilizzazione della Somalia” proviene da NewsGo.