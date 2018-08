Udinese | altro pareggio in amichevole per i bianconeri

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Seconda partita in tre giorni per l’che continua a mettere minuti nelle gambe in vista delle gare ufficiali. Nel piccolo campo di Mollbrücke ipareggiano con l’Al Hilal, formazione vincitrice degli ultimi due campionati dell’Arabia Saudita. Vantaggio firmato al 7′ della ripresa da Darwin Machis, al secondo sigillo stagionale: al 29′ però Mukhtar pareggia i conti con un colpo di testa da sottomisura. Partita molto bloccata nel primo tempo, con le due squadre che si studiano a fondo e cercano di dialogare soprattutto a centrocampo. Possesso palla in orizzontale con poche verticalizzazioni e – di conseguenza – pochissime occasioni. Il primo lancio in profondità arriva al 12′: Machis verticalizza subito per Lasagna, fermato però dall’arbitro Weichsler per un fuorigioco. L’Al Hilal cresce alla distanza e si ...