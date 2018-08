Udine | nuovo sindaco di centrodestra riapre il centro alle auto I cittadini protestano

Senesi : nome nuovo per l'Udinese : Capitolo Udinese: tutto ok per Nicolas , Verona, in prestito, Scuffet è diretto a Frosinone. Per la difesa vicino Nikolaou , Olympiacos,: sempre secondo la Gazzetta dello Sport , piace pure Senesi , San Lorenzo,, ma è un'alternativa. Per l'attacco si tratta Lapadula , Genoa, il nodo è il costo del cartellino,. Hallberg è stato ceduto al Valje.

Udinese - eccoti l’attaccante : è ufficiale il nuovo acquisto di Pradè : Udinese che in data odierna ha presentato il portiere Musso ma ha anche acquistato il nuovo attaccante chiesto dal tecnico Velazquez ‘Il Club Atlético Huracán riferisce che, dopo diversi giorni di trattative, ha raggiunto un accordo con l’Udinese Calcio per la vendita dell’attaccante Ignacio Pussetto. Il ventiduenne è già nella città italiana di Udine per sostenere le visite mediche nelle prossime ore. Il giocatore nato a ...

Udinese - Daniele Pradè si presenta : tra mercato ed ambizioni - le parole del nuovo dirigente : Daniele Pradè è il nuovo responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese, quest’oggi si è presentato ai tifosi ed alla stampa “Sono molto felice di essere qui oggi insieme a voi e di iniziare questa nuova avventura. Porto a Udine semplicità ed esperienza: la prima è fondata su principi che io reputo fondamentali quali il lavoro, la trasparenza e la lealtà. La seconda l’ho ottenuta negli anni, lavorando per molte ...

Sampdoria : Pradè lascia il club - sarà il nuovo Dt dell’Udinese : Daniele Pradà lascia la Sampdoria. La società blucerchiata fa sapere in una nota che il responsabile dell’area tecnica chiuderà la sua esperienza a fine mese. Il 25 giugno prevista una conferenza stampa. sarà il nuovo direttore tecnico dell’Udinese. L'articolo Sampdoria: Pradè lascia il club, sarà il nuovo Dt dell’Udinese sembra essere il primo su CalcioWeb.

Panchina Udinese - nuovo ribaltone in casa bianconera : in pole torna un vecchio obiettivo dei Pozzo : Il Nantes si è inserito con forza su Miguel Cardoso, per questo motivo l’Udinese è tornata a lavorare con insistenza per Quique Sanchez Flores La Panchina dell’Udinese sembra sempre più un rebus, sono tanti i candidati alla successione di Igor Tudor ma al momento la famiglia Pozzo non ha preso una decisione in merito. Nell’ultimo periodo sembrava Miguel Cardoso il prescelto, tutti i dettagli erano stati limati e l’ultimo ...

Panchina Udinese - il club bianconero ha scelto il nuovo allenatore : sarà Miguel Cardoso : Intesa di massima tra l’Udinese e Miguel Cardoso, sarà il portoghese a guidare il club friulano nelle prossime due stagioni I pezzi del puzzle cominciano ad andare tutti al loro posto, anche l’Udinese ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Miguel Cardoso, tecnico portoghese l’anno scorso sulla Panchina del Rio Ave. Contatti positivi tra le parti e accordo di massima raggiunto, che prevede la firma su un contratto ...