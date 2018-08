Tutti i nodi irrisolti alla vigilia della Brexit quella vera

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sono passati oltre due anni da quel terribile 23 giugno 2016 in cui una risicata maggioranza dei cittadini britannici decise l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Eppure, anche se mancano solo pochi mesidata di uscita definitiva del Regno Unito dall'Ue, i negoziati ancora languono e la prospettiva di una no deal, unasenza accordo, si fa sempre più probabile.Entro novembre infatti l'accordo di fuoriuscita dovrà essere finalizzato e approvato, poiché il parlamento britannico ha bisogno di alcuni mesi per trasformarlo in diritto britannico primaeffettiva, il 29 marzo 2019.È vero che in questi mesi il Regno Unito e l'Unione Europea hanno raggiunto un accordo di massima sugli obblighi finanziari che il Regno Unito aveva contratto come membro dell'Ue e che deve onorare, e hanno costruito un accordo che garantisce pieni ...