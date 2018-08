Turismo sostenibile | al Trentino la medaglia d’oro degli alberghi “green” certificati

Turismo ecosostenibile - una via per contrastare le emissioni di CO2 : all’Italia il primato europeo di alberghi “green” : «In Italia per l’estate 2018 aumenta il Turismo sostenibile: trekking e bicicletta sono i prodotti acquistati in misura maggiore rispetto all’anno passato, con aumento tra il 5 ed il 10% grazie all’apporto dei visitatori del nord Europa curiosi di sperimentare le bellezze del Trentino o del Sud Italia». Lo rileva il Centro studi Avvenia – gruppo Terna – attraverso l’elaborazione degli ultimi dati Enit (Agenzia nazionale del ...

Turismo sostenibile - agli italiani piace ma in pochi lo praticano : agli italiani piace il Turismo che rispetta l’ambiente e cerca di ridurre il consumo energetico e di risorse del territorio. Nonostante la crescente sensibilità ambientale, però, sono ancora pochi gli italiani che nel 2018 dichiarano di praticare realmente un Turismo green (solo il 20% contro il 18% del 2017). E’ questo in sintesi il quadro che emerge dall’anticipazione dei dati dell’VIII rapporto ‘Gli italiani, il ...

Matera 2019 : Smart City - al via progetto di Turismo sostenibile : Otto itinerari per lo sviluppo turistico sostenibile disponibili su web e app per arricchire l’offerta culturale della città dei Sassi anche in vista di Matera Capitale della Cultura 2019. Sono alcuni dei risultati di “Smart Culture and Tourism”, il progetto volto a valorizzare il patrimonio urbano, culturale e paesaggistico della Regione. Gli studenti delle scuole secondarie superiori “IIS G. B. Pentasuglia” e “IIS E. Duni ...

ENEA : al via Matera 2019 - il progetto di Turismo sostenibile : In vista di Matera 2019 - Capitale europea della cultura - ENEA ha sviluppato, insieme agli studenti di due istituti locali nell'ambito di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro , otto itinerari per ...

Promozione del Turismo sostenibile e del patrimonio naturalistico : Airbnb sceglie Matera per il Community Tourism Program : Matera, prossima Capitale europea della cultura si prepara al 2019 con la responsabilità e l’orgoglio di chi vuole accogliere non semplici turisti, ma “cittadini temporanei”, rispettosi, sensibili alle usanze e alle tradizioni del territorio. Questa l’idea che ha spinto Airbnb a scegliere la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il progetto “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” come uno dei partner per il proprio Community Tourism Program, ...

Patrimoni dell’Umanità e Turismo sostenibile - Pecoraro Scanio : “Italia ha record di iscrizioni Unesco ed è meta turistica mondiale” : “L’Italia ha il record mondiale dei Patrimoni Unesco e, in particolare, una notevole diffusione a livello regionale dei riconoscimenti culturali intangibili. Per sostenere la valorizzazione di questi elementi, in connessione con la promozione del turismo sostenibile, attento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, si deve innanzitutto creare una relazione di qualità tra i valori delle culture e l’accoglienza sui ...

Viaggi & Turismo : tra lusso e natura nel resort sulla penisola ecosostenibile della Croazia : Un resort ecologico e biosostenibile, dove la natura è la regina incontrastata. Una penisola paradisiaca che si allunga nel mare della Croazia, lasciandosi alle spalle la cima del monte Velebit, tra le vette della Dalmazia. Il lusso di una vacanza tra architetture di prestigio, la più grande Spa croata, il più esteso hamam d’Europa, acque cristalline, un’oasi verde esclusiva. È il Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala, una meraviglia ...