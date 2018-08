Turismo | agosto top Previste 86 milioni di presenze

Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all'insegna del tutto esaurito : Jesolo (Ve), 15 lug. (AdnKronos) - “Quello che ci aspetta è un super agosto, all’insegna del tutto esaurito sulla nostra spiaggia. Le previsioni che stiamo iniziando a ricevere sui pernottamenti negli alberghi e appartamenti del litorale sono molto buone e confermano il trend positivo degli ultimi a

Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito : Jesolo (Ve), 15 lug. (AdnKronos) – ‘Quello che ci aspetta è un super agosto, all’insegna del tutto esaurito sulla nostra spiaggia. Le previsioni che stiamo iniziando a ricevere sui pernottamenti negli alberghi e appartamenti del litorale sono molto buone e confermano il trend positivo degli ultimi anni, con presenze turistiche che, solo nel 2017, si sono attestate sui cinque milioni e mezzo di visitatori. Se il meteo si ...

Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito (2) : (Ve) – (Adnkronos) – “Si proseguirà poi con le grandi feste sulla spiaggia, come ‘Random – una festa a caso” prevista per il 4 agosto nella zona del faro di Piave Vecchia, dove i giovani potranno ballare e divertirsi sulle note di generi musicali tra i più diversi vestiti in modo stravagante. Il 12 agosto sull’arenile di piazza Brescia toccherà invece a ‘Holi Color”, festa che si ...

Turismo - agosto in casa vacanza : Sardegna e Toscana le regioni con le località più costose : Aumenta ogni anno la tendenza degli italiani a prenotare per il periodo estivo una casa vacanze in luogo dei più tradizionali alberghi. Il portale Casevacanza.it, analizzando le prenotazioni, ha ...