Tumore ai polmoni | la mortalità delle donne aumenterà di oltre il 40% entro il 2030

Radon - il killer silenzioso : "Inodore e insapore - ma è la seconda causa di Tumore ai polmoni" : E' incolore, insapore e inodore, ma il gas Radon è comunque molto pericoloso. Si tratta di un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio: si trova in natura in piccole quantità nel...

Salute - gas radon : seconda causa di Tumore ai polmoni : Gas radon, i geologi: è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo. Lazio e Lombardia le regioni più esposte

Gas radon - i geologi : è la seconda causa di Tumore ai polmoni dopo il fumo - Lazio e Lombardia le più esposte : Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza stampa “radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei geologi, la quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la ...

“Non Tumore ai polmoni - ma sarcoma”. Cos’è la malattia che ha ucciso Sergio Marchionne : Se n’è andato a 66 anni Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, scomparso mercoledì 25 luglio. Un lutto che ha colpito molto in queste ore gli italiani e sollevato diversi interrogativi sulle cause della morte del manager, che era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. Soltanto adesso è venuta alla luce la verità: l’imprenditore si era sottoposto a un intervento ...

La malattia di Marchionne : forse polmoni 'aggrediti' da un Tumore : Sergio Marchionne è ancora ricoverato in Svizzera , ma sul suo conto non arrivano particolari novità, almeno per ciò che concerne lo stato di salute. L'ex numero uno di Fca è circondato dal massimo ...

Marchionne - la rivelazione di Franzo Grande Stevens : “ho avuto la conferma del Tumore ai polmoni” : Franzo Grande Stevens ha scritto una lettera al Corriere della Sera in cui ha svelato la malattia di Marchionne Dolore e sgomento, è questo ciò che provano tutte le persone vicine a Sergio Marchionne. La sua situazione clinica appare ormai compromessa, motivo che aumenta la preoccupazione per amici e familiari. LaPresse/Stefano De Grandis Per esprimere la propria vicinanza, Franzo Grande Stevens ha inviato una lettera al Corriere della ...

Marchionne - Grande Stevens conferma l’ipotesi di un Tumore ai polmoni : “era incapace di smettere di fumare sigarette in continuazione” : “Per me era come un figlio, è diventato un fratello“. Franzo Grande Stevens, in una lettera inviata al Corriere della sera, ricorda così Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in condizioni definite irreversibili. “Gabetti ed io – spiega – avremmo potuto considerarlo per la nostra età un figlio (il mio primo ha solo quattro anni meno di lui) e invece divenne un nostro fratello che ci consultava ed insegnava che ...

Sergio Marchionne condizioni di salute disperate/ Come sta - ultime notizie : Dagospia ha Tumore ai polmoni : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel mistero. Come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere. L'ipotesi di un tumore ai polmoni. Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono gravi. A renderlo noto è Fca dopo il cda d'urgenza che ha portato alla nomina di Mike Manley suo successore. Questo spiegherebbe la svolta delle ultime ore in Fiat Chrysler Automobiles, che sta rivendendo ...