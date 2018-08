Tuffi | Europei 2018 | Giovanni Tocci per confermarsi dal metro e decollare anche dal

Tuffi - Europei 2018 : i convocati azzurri ai raggi X. Elena Bertocchi e Giovanni Tocci le stelle : Manca ormai pochissimo all’inizio degli European Championship, ma per i Tuffi bisognerà aspettare il 6 Agosto e sarà la città di Glasgow ad ospitare tutti gli sport acquatici della manifestazione. Un Europeo di Tuffi che sarà un importante banco di prova per una squadra azzurra giovane e ambiziosa. Le stelle sono sicuramente Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove puntano ad una ...

Tuffi - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 6 al 12 agosto a Glasgow si terranno gli Europei 2018 di Tuffi. Insieme a Berlino, la città scozzese sarà una delle due città che ospiteranno gli European Championships 2018. IL programma DEGLI Europei DI Tuffi 2018 A GLASGOW 6 agosto – Ore 12.45-14.30 Team Event 3m/10m finale 7 agosto Ore 10.15-12.45 1 metro uomini Prelimininari Ore 14.15-17.15 Piattaforma sincro donne finale 1 metro finale uomini finale 8 agosto Ore ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi e Giovanni Tocci - principali carte azzurre da medaglia : Dopo gli Assoluti Estivi di Bolzano il pensiero della squadra azzurra di Tuffi è rivolto completamente ai Campionati Europei di Glasgow nel mese di Agosto. La squadra ormai è composta e le fasi di qualificazione sono state completate e sicuramente le stelle azzurre nella manifestazione continentale saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove tutti e due gli azzurri puntano ad una ...

Tuffi - Assoluti Estivi 2018 : l’Italia saluta Bolzano pensando agli Europei. Bene Bertocchi e Tocci : Gli Assoluti Estivi di Bolzano vanno in archivio e adesso il pensiero della squadra azzurra è tutto dirottato ai Campionati Europei di Glasgow ad Agosto. Nella tre giorni bolzanina si è chiuso il cerchio su chi ha staccato il pass per la rassegna continentale, visto che questa era la terza tappa di qualificazione dopo quelle degli Assoluti Primaverili di Torino e del Grand Prix di Bolzano. Ottime indicazioni sono arrivate da Elena Bertocchi, che ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : gli azzurri si esibiscono pensando ai prossimi Europei : Dal 13 al 15 luglio la piscina di Bolzano ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Estivi Open 2018 di Tuffi. Una rassegna importante per verificare la condizione degli azzurri in vista degli Europei che prenderanno il via tra circa un mese. Ci saranno tutti i migliori tuffatori del Bel Paese che in stagione hanno fatto vedere buone cose. Nel corso dell’ultimo Grand Prix, tenutosi sempre a Bolzano, i risultati di rilievo non sono mancati. ...

Tuffi - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 6 al 12 agosto Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. I Tuffi faranno parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia, in attesa di sapere quel che faranno Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, si cimenteranno nella competizione che racchiude gli atleti migliori del Vecchio Continente. L’obiettivo ...

Tuffi - Europei juniores 2018 : Biginelli/Neroni d’ARGENTO ad Helsinki. Le azzurre seconde nel sincro dalla piattaforma : Nella terza giornata di gare agli Europei juniores di Tuffi ad Helsinki arriva la prima medaglia italiana nella vasca finlandese. Maia Biginelli ed Elettra Neroni hanno infatti conquistato la medaglia d’argento nella gara del sincro femminile dalla piattaforma. Le nostre portacolori hanno ottenuto lo score di 235.50 precedute dalla forte accoppiata russa formata a Valeriia Belova e da Anna Chuinyshena, classe 2000, con un programma già da ...

Tuffi - Europei juniores 2018 : tutti gli azzurri convocati. Chiara Pellacani la stella : Dal 25 giugno al 1° luglio gli Eurojunior di Tuffi entreranno nel vivo ad Helsinki (Finlandia) e l’Italia vorrà ben figurare per iniziare a guardare al futuro con fiducia e costruire una squadra che possa garantire un ricambio generazionale adeguato a livello seniores. La stella della spedizione azzurra sarà sicuramente Chiara Pellacani che si presenta come possibile favorita sia dal trampolino che dalla piattaforma. La romana ha già ...