Trump valuta se alzare al 25% dazi per 200 miliardi $ su beni cinesi

Donald Trump valuta la grazia postuma per Mohammed Ali : Donald Trump potrebbe "perdonare" post mortem Mohammed Ali. Il presidente americano ha detto ai cronisti che sono sul suo tavolo "migliaia di nomi" di persone su cui potrebbe scattare la grazia presidenziale. Trump ha già riservato lo stesso trattamento di clemenza nei confronti del primo campione mondiale dei pesi massimi di boxe, Jack Johnson, morto nel 1946, che quando era in vita fu condannato a causa di una legge razzista, che ...

Accordo G7.WP : Casa B.valuta firma Trump : 04.31 I dirigenti della Casa Bianca stanno valutando se il presidente Trump debba firma re o meno il consueto Accordo finale alla fine del G7 in Canada. Lo scrive il Washington Post, citando una fonte dell'amministrazione Usa.

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva , a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto . Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

Trump ordina indagine sull'import auto in Usa : 'Valutare impatto su sicurezza nazionale' : NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro col segretario al commercio Wilbur Ross, ha dato istruzioni per avviare un'indagine sulle importazioni di automobili...