Trump | Chi è stato trattato peggio? Manafort o Al Capone?

Russiagate - Trump chiede lo stop immediato delle indagini : Il presidente Donald Trump torna a twittare sul Russiagate nel secondo giorno di processo a carico di Paul Manafort, suo ex capo della campagna elettorale dimessosi anzitempo per i troppi dubbi sui ...

Conte e il dossier Libia : il premier chiede a Trump di bloccare i francesi sul petrolio : Total vuole subentrare alle società americane nell’areaE gli Stati Uniti puntano a portare in Europa il loro gas

Usa-Ue - Trump best friend di Conte Chiude a Macron - freddo con Merkel Così Donald prova a scardinare l'Ue : Trump accoglie Conte a Washington come un grande amico: 'siamo entrambi outsider'. Duro invece con Macron, dialogante con Merkel. Ecco il piano di The Donald per scardinare l'Ue Segui su affaritaliani.it

Trump taglia le tasse ai ricchi Sforbiciata sulle plusvalenze : Dopo il taglio alla corporate tax che sta dando i suoi frutti sulla crescita americana (il Pil Usa ha segnato il miglior risultato in circa quattro anni e il terzo migliore dalla grande crisi segnando un incremento del 4,1% nella prima lettura del secondo trimestre), Donald Trump Segui su affaritaliani.it

Conte negli Usa per incontrare Trump : Libia e dazi al centro delle richieste italiane : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Conte chiederà all'alleato oltreoceano sostegno sulla Conferenza sulla Libia, un appoggio per una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e garanzie per quanto riguarda le aziende italiane sul tema dei dazi e degli scambi commerciali.Continua a leggere

Conte a Trump : «I dazi non tocchino gli interessi delle aziende italiane» : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte vuole assicurarsi che i dazi americani non tocchino gli interessi delle aziende italiane, soprattutto per quanto riguarda i prodotti dell'agroalimentare. ...

Usa - editore Nyt a Trump : 'Pericolosi e dannosi attacchi a media' : Gli attacchi contro i media del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono "pericolosi e dannosi" per il Paese. E' quanto ritiene l'editore del New York Times, A.G. Sulzberger, che riferisce di ...

Trump - gli attacchi contro di lui si moltiplicano. Ma il presidente Usa ha in mente un piano : Gli attacchi contro Donald Trump si moltiplicano. L’ultima bordata è arrivata da un violentissimo commento pubblicato dal New York Times di Thomas Friedman, il super falco democratico e neocon (ormai impossibile distinguere i due termini), che addirittura accusa il presidente americano di essere “un asset dello spionaggio russo”. Non c’è nessun precedente di questo genere nell’intera storia americana. Bisognerebbe rileggere Impero di Gore Vidal, ...

La California brucia : 6 morti e 40 mila sfollati. Trump dichiara lo stato di emergenza : Gli incendi in California hanno ucciso sei persone e continuano a espandersi sostenuti da vento e temperature elevate, migliaia di persone hanno dovuto lasciare le case (500 delle quali sono distrutte) ed è stato arrestato un piromane. Nel rogo battezzato “Carr”, a nord di Redding in California, sono morti due pompieri (un terzo era morto pochi gio...

