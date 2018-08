huffingtonpost

: #Trump a Sessions sul #Russiagate: 'Fermate l'inchiesta: #Mueller è in conflitto d'interesse'… - _bufale_ : #Trump a Sessions sul #Russiagate: 'Fermate l'inchiesta: #Mueller è in conflitto d'interesse'… - ilpost : Trump ha invitato il procuratore generale a chiudere l’indagine sulle interferenze russe - LaPresse_news : Russiagate, Trump a Sessions: 'Fermi l'inchiesta di Mueller' -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Con una sfilza di tweet Donaldtorna sul. Lo fa per chiedere al ministro della Giustizia Jeffdi fermare l'sulle ingerenze russe nel voto presidenziale del 2016. Le ragioni? Il procuratore Robert, che la conduce, sarebbe secondo il presidente Usa indi interessi e i suo avversari politici starebbero manipolando le indagini: "Stanno facendo un lavoro sporco e sono una disgrazia per gli Usa", tuona. Da qui la richiesta di: "Fermare questa corrotta caccia alle streghe ora, prima che continui a danneggiare ulteriormente il nostro Paese"...This is a terrible situation and Attorney General Jeffshould stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bobis totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J....