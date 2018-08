Trimestrale Ferrari - L' ad Camilleri alla prima uscita pubblica

quattroruote

: Trimestrale record per la Ferrari, +18,1% utile netto a 160 milioni di euro - LaStampa : Trimestrale record per la Ferrari, +18,1% utile netto a 160 milioni di euro - videomotorsIT : Ferrari, si chiude un’altra trimestrale record - ilneigesurliege : Confermati tutti gli obiettivi aziendali X fine dell’anno: Consegne superiori alle 9.000/u, incluse supercar Ricavi… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) "Arrivo in circostanze difficili: stiamo ancora piangendo la morte di Sergio Marchionne. Era una persona che aveva un'intelligenza tagliente e un incomparabile livello di energia. Posso dire umilmente che avevamo rispetto reciproco e che proseguirò il suo operato al vertice di questa leggendaria azienda, con cui ho lavorato a stretto contatto per oltre vent'anni nelle posizioni che ho occupato in Philip Morris".Come ha fatto Mike Manley qualche giornodi lui, nellacall con gli analisti da ad di FCA, anche Louis Careyha scelto di dedicare le sue prime parole da ceoal suo predecessore, la cui impronta sull'azienda di Maranello continuerà a risultare evidente ancora per i prossimi anni."Abbiamo un product portfolio impressionante per il futuro", ha dichiarato. " una circostanza che mi dà fiducia nella nostra crescita ...