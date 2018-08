Tribù africane alla Germania | Paghi per stragi dell' epoca coloniale

ilgiornale

: @TerreImpervie Io penso che le tribù africane sarebbero davvero felici di accogliere a braccia aperte tutti i geni… - LaviniaLigeia0 : @TerreImpervie Io penso che le tribù africane sarebbero davvero felici di accogliere a braccia aperte tutti i geni… - fabixfabi : @coraranci @asinolfi @burmiIIa No, l’hanno sezionata è mangiata per un rito. Cosa che è in voga nelle tribù african… - robertobona9 : @feltrinellied @robertosaviano @espressonline Guarda che il mercato degli schiavi è stato creato dagli arabi e da v… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ledegli Herero e dei Nama hanno citato in giudizio ladavanti a una Corte federale di New York. Obiettivo dei nativi è ottenere dalle autorità di Berlino un risarcimento per le...