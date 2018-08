Tria-Le Maire | priorità Unione bancaria e bilancio Ue

Fincantieri - Tria e Le Maire : avanti alleanza con Naval Group : Roma, 1 ago., askanews, - avanti con la roadmap per l'alleanza tra Fincantieri e la francese Naval Group. Lo affermano il ministro dell'economia Giovanni Tria e il suo omologo francese Bruno Le Maire dopo un incontro a Roma. Per Les Chantiers de l'Atlantique 'e il lavoro intrapreso da Naval Group e Fincantieri, i due ministri …

Le Maire a Roma domani vede Tria e Di Maio su Fincantieri - dazi - ... : Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, incontrerà domattina a Roma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio, e a seguire il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Fincantieri - scontro con Naval Group. Vertice Tria-Le Maire per mediare : La saga dei cantieri Navali di Saint-Nazaire, sull’Atlantico francese, fu un anno fa la prima delle crisi tra Francia e Italia nell’epoca Macron. Sì, la battaglia del colosso pubblico italiano Fincantieri per prendere il controllo di uno dei maggiori centri di produzione di navi da crociera del mondo. Quella vicenda ritornerà alla ribalta domani e ...

Aquarius - niente scuse da Macron 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Tria annulla incontro con Le Maire : ROMA - 'dare ragione a chi cerca la provocazione, a chi vede una nave avvicinarsi alle coste e la respinge, sarebbe un modo di aiutare i veri democratici?...Non possiamo cedere alla politica del ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. L’Eliseo : «Nessuna richiesta ufficiale di scuse dall’Italia» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte alL’Eliseo in programma venerdì...

Il ministro dell'Economia Tria cancella la visita a Parigi. Avrebbe dovuto incontrare l'omologo Bruno Le Maire : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi non si recherà a Parigi per incontrare il suo omologo Bruno Le Maire. È il primo segnale ufficiale del Governo italiano alla Francia in vista di un'altra visita, quella di venerdì del premier Giuseppe Conte, che non ha deciso ancora se recarsi o meno Oltralpe. Continua lo scontro diplomatico tra Roma e Parigi nato dopo le esternazioni del partito di maggioranza e del Governo ...