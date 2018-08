huffingtonpost

: Tre sorelle in Russia uccidono il padre dopo anni di torture e abusi sessuali - HuffPostItalia : Tre sorelle in Russia uccidono il padre dopo anni di torture e abusi sessuali - Sputtaniamotutt : Tre sorelle uccidono il padre a coltellate: “Lo odiavamo” - Enric0Chessa : Uccidono il padre dopo anni di violenze. Il delitto delle tre sorelle che sconvolge Mosca -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) "Lo odiavamo e l'unica cosa che volevamo era che scomparisse per sempre" hanno confessato le treKristina, Angelina e Maria, protagoniste dell'assassinio delMikhail Khachaturyan, avvenuto a Moscadi. Come riporta il Dailymail, dal'uomo, eroinomane legato alla mafia russa, abusava di loro, ne controllava ogni movimento attraverso un sistema di videosorveglianza e impediva loro di andare a scuola, per poter attuare, indisturbato, le sue violenze. A causa del suo carattere sadico, la moglie e il fratello più grande delle tre ragazze si erano allontanati dall'abitazione e da tempo tentavano di liberarle.Ha raccontato un amico di famiglia: "Un giorno Khachaturyan le ha portate in un bosco e ha minacciato di ucciderle". Un altro conoscente ha invece riferito che una volta "l'uomo,aver trovato un pelo del cane sul tappeto, ha ...