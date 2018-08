Tre giornalisti investigativi russi sono stati uccisi nella Repubblica Centraficana

Premio giornalistico Letizia Leviti - il 18 luglio a Palazzo Vecchio saranno svelati i nomi dei vincitori dei Tre premi : Fra tutti gli articoli o i servizi pervenuti che potranno spaziare dalla cronaca allo spettacolo, dallo sport all'ambito scientifico, ne verrà scelto uno, meritevole di aver saputo trasmettere l'...

Trecase - Immigrati - tra accoglienza e integrazione : l'interessante ed attuale seminario dell'Ordine dei Giornalisti : Noi facciamo tutto questo attraverso la musica, lo sport, la cultura. I migranti qui sono diventati una risorsa. E la band musicale MigrAngels è l'esempio più concreto di una esperienza di ricchezza ...

"Dormo 4 o 5 ore per notte - non sento fatica né sTress. I giornalisti? Persone sedute che non si alzano più" : "La fortuna è che non conosco lo stress, non sento la fatica e da sempre. Quanto dormo? Boh, poco". Enrico Mentana si racconta in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. Dagli anni del liceo all'inizio da giovanissimo da giornalista. "Sono entrato in quarto ginnasio nel 1968, ed eravamo prede di una curiosità devastante: volevamo conoscere tutto e contestare altrettanto; volevamo capire per poi sfidarci in collettivi e ...

Inpgi cita in giudizio 14 giornalisti : chiesti danni per olTre un milione di euro : Tutti contro querele temerarie, intimidazioni e minacce ai giornalisti. Per una vicenda kafkiana però quattordici cronisti, sparsi tra Milano e Roma, si ritrovano oggi a fronteggiare una causa civile per danni da oltre un milione di euro mossa nei loro confronti da altri giornalisti, che siedono ai vertici dell’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti. Al Tribunale di Milano si è svolta una inusuale conferenza stampa in cui il presidente ...

RADIO ITALIA LIVE 2018 - MILANO/ Scaletta cantanti e diretta sTreaming : cantano i The Giornalisti (16 giugno) : RADIO ITALIA LIVE 2018, il concerto dal Duomo di MILANO: Scaletta cantanti, diretta e info streaming. Sono attesi Gianni Morandi, Giusy Ferreri, Elisa, Biagio Antonacci, Fedez e altri(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:57:00 GMT)

Tre giornalisti in caserma per ore : indagano sui flussi finanziari della Lega : Nella giornata di ieri, mercoledì 13 giugno 2018, tre giornalisti, uno de Il Fatto Quotidiano, un altro de la Repubblica e il terzo de La Stampa, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza a Bolzano, dove si trovavano per seguire l'indagine della Procura di Genova sui flussi finanziari della Lega e in particolare sul presunto occultamento all'estero di tre milioni di euro. I tre giornalisti sono stati tenuti in caserma per tre ore e hanno ...

Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati : Tre giornalisti, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono stati interrogati per tre ore in caserma dalla Guardia di Finanza di Bolzano. I tre giornalisti sono stati sentiti su richiesta della Procura The post Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati appeared first on Il Post.

Rai e Raiplay down/ STreaming e tv oscurata : "Tre esplosioni a Saxa Rubra" - giornalisti cosTretti a evacuare : Rai e Raiplay down, Streaming e televisione oscurata: perchè non si vedono? Ultime notizie, problemi tecnici per televisione del servizio pubblico italiana(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:21:00 GMT)

Giornalisti : torna Lampedu’amore - Tre giorni in ricordo di Cristiana Matano : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – Manca poco più di un mese alla terza edizione di ‘Lampedus’amore’, il premio Giornalistico internazionale Cristiana Matano dedicato alla giornalista mancata prematuramente l’8 luglio 2015 e organizzato dall’associazione Occhiblu onlus, fondata dal marito Filippo Mulè, dalla figlia Marta e e dalla sorella Monica. Come ogni anno, Lampedusa, l’isola del cuore in cui Cristiana, ...

Giornalisti : torna Lampedu’amore - Tre giorni in ricordo di Cristiana Matano (2) : (AdnKronos) – Ad aprire la manifestazione sarà ‘Lampedusa Way’, spettacolo teatrale (in collaborazione con il Teatro Biondo) interpretato da Maddalena Crippa e Graziano Piazza, terza parte della ‘Trilogia del naufragio’della regista Lina Prosa. E ci sarà anche lo sport intrecciato all’impegno con l’arrivo a Lampedusa di Giorgio Minisini e Manila Flamini, coppia mista di nuoto sincronizzato, campione del ...

