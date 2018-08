Tre città insieme per i Giochi delle Alpi Torino apre | la palla passa al governo

Olimpiadi Invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con Tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : “Candidatura congiunta delle Tre città. Aspettiamo di sapere se c’è anche Torino” : Cortina, Milano e Torino: tutte insieme, senza una capofila, candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. È questa la soluzione migliore secondo la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati. L’indicazione arrivata al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale è stata annunciata dallo stesso presidente Giovanni Malagò: “La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la ...

Tre cittadini russi uccisi nella Repubblica Centrafricana - : Tre persone col tesserino di giornalista, presumibilmente di origine russa, sono state uccise nella Repubblica Centrafricana, segnala l'agenzia France-Presse riferendosi a delle fonti. "Tre persone ...

Il caldo non dà Tregua - giovedì il picco bollino rosso in 18 città. La Sardegna la regione più calda : ROMA - È iniziata ieri la settimana più calda dell'estate. Già nel weekend appena passato le temperature hanno subito un brusco rialzo su tutto il centro-nord: le condizioni, spiegano da iLMeteo.it, ...

Meteo : il caldo non dà Tregua - allerta in otto città : Massime con picchi fino a 38/39 gradi in tutto il centro-nord: condizioni stabili almeno fino a domenica prossima

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino non sarà stampella di alTre città' Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino non sarà stampella di alTre città' -... : «Abbiamo illustrato il nostro dossier, abbiamo ribadito che la candidatura del territorio torinese secondo noi è la più forte. Se siamo disponibili a una candidatura unitaria? Ribadisco, riteniamo il ...

83enne di Arco - in provincia di Trento - fa sit-in solitario per i migranti. I concittadini la criticano : "Se li porti a casa sua" : Un sit-in da sola, davanti alla Chiesa di Arco, in provincia di Trento, per dire "sì" ai migranti. La protagonista è una donna di 83 anni, fotografata da un concittadina che ha poi pubblicato lo scatto su Facebook. "Io cristiana, dico sì ai migranti nel mio paese e nella mia casa". Un'iniziativa che tuttavia ha aperto un dibattito tra gli utenti"Se li vuole tutti a casa sua va bene. Io non li voglio", commenta un utente. Ma ...

Città balneari senza abusivi. Dal Viminale olTre 2 milioni : Roma - 'Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse necessarie per i controlli: 2 milioni e mezzo di euro per 54 località': il ...

Trentotto gradi in città e code in autostrada - si apre la settimana più difficile : ROMA - Le forti temperature che si sono registrate nel Nord Europa ora toccano anche l'Italia, finora risparmiata. Le ondate di calore inizieranno a intensificarsi questo weekend: 'C'è il rinforzo ...

Firenze non riesce a smaltire i rifiuti - Rossi li manda in alTre città. I sindaci sul piede di guerra : “Non siamo la discarica” : Nord contro Sud sull’immondizia. Accade anche in Toscana, dove i consiglieri del Pd della zona meridionale danno battaglia in consiglio regionale contro la decisione della giunta guidata da Enrico Rossi, governatore di Liberi e Uguali che però ha una squadra tutta di assessori democratici. Il braccio di ferro tra giunta e maggioranza in consiglio nasce dalla difficoltà delle aree di Firenze, Prato e Pistoia di smaltire l’immondizia. ...

DIRETTA / Chievo Cittadella (risultato finale 1-0) sTreaming video e tv : buon test per entrambe le squadre : DIRETTA Chievo Cittadella, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca a Rovereto, altra amichevole di preparazione al campionato per le due squadre venete(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:12:00 GMT)

