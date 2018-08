Trasporto pubblico | ecco dove gli autobus sfrecciano più veloci

Seth Rogen ha prestato la voce al Trasporto pubblico di Vancouver a titolo gratuito : ... Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico , Si apre in una nuova finestra, Articolo Precedente Box-Office: Gli Incredibili 2 supera il miliardo di dollari nel mondo in tempo record

Popolari per Arezzo : 'Autobus gratuiti per studenti e pensionati per rilanciare il Trasporto pubblico' : Autobus gratuiti per gli studenti e per i pensionati sopra i 65 anni. La proposta arriva dai Popolari per Arezzo che avanzano l'esigenza di avviare una campagna di educazione e sensibilizzazione che, ...

Milano. Contributi dai privati per servizi di Trasporto pubblico : La Giunta comunale di Milano ha definito le linee di indirizzo che consentiranno ai privati di contribuire all’attivazione di servizi

Codacons : aumento strisce blu solo con incremento Trasporto pubblico : Roma – “Un aumento delle tariffe per le strisce blu della capitale sara’ possibile solo se prima si incrementera’ il servizio di trasporto pubblico e se si adotteranno misure per regolamentare il traffico e combattere la sosta selvaggia”. Lo afferma il Codacons, pronto alle barricate contro il nuovo piano tariffario del Campidoglio. “Non e’ in alcun modo possibile aumentare il costo delle strisce blu ...

Milano : contributi da privati per servizi di Trasporto pubblico (2) : (AdnKronos) - Inoltre, prosegue Granelli, "consentono maggiori entrate nel bilancio per equilibrare i minori trasferimenti economici provenienti dalla Regione, ma soprattutto rispondono alla crescente richiesta dei cittadini di linee di trasporto pubblico efficienti e capillari. Sono inoltre stretta

Milano : contributi da privati per servizi di Trasporto pubblico : Milano, 12 lug. (AdnKronos) – La Giunta comunale di Milano ha definito le linee di indirizzo che consentiranno ai privati di contribuire all’attivazione di servizi di trasporto pubblico locale su tratte, percorsi e occasioni particolari. In una nota diffusa da Palazzo Marino, il Comune spiega che si tratta di una nuova tipologia di accordo pubblico-privato che permetterà a soggetti privati di contribuire economicamente al ...

La voce della Politica Chiesta l'abrogazione delle proroghe dei servizi di Trasporto pubblico locale : Abbiamo depositato una proposta di legge per chiedere l'abrogazione dell'articolo 76 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale - della L.R. 11/2018 "Collegato alla Legge di stabilità ...

Rivoluzione ATM - il Trasporto pubblico di Milano si pagherà anche con Visa contactless : L'accettazione dei pagamenti contactless in tutto il mondo è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, in particolare in Europa, dove oggi oltre il 52% delle transazioni sono appunto contactless ...

Scioperi in aumento nel 2017. Maglia nera al Trasporto pubblico locale : Teleborsa, - Nel 2017 sono stati proclamati 2.448 Scioperi , di cui 1.617 effettuati . Lo ha detto il Garante degli Scioperi Giuseppe Santoro Passarelli in occasione della sua relazione a Montecitorio ...

