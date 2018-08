“Tragico destino” | Enzo Sicignano è morto | fatale l’incidente in moto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ancora un incidente stradale. Lacrime strazianti per i familiari: la cittadina partenopea di Sant’Antonio Abate piange il giovanissimo Vinc, per gli amicia soli 20 anni in sella alla suaper lui la passione per le due ruote. E come per uno scherzo del destino, ha lasciato la vita terrena mentre sfrecciava a gas aperto, come accaduto al suo grande idolo di sempre: Marco Simoncelli. Sì, perché come testimoniato dai profili social del giovane, la passione per iri era nata proprio grazie al compianto “Sic”,ciclista italiano il 23 ottobre 2011. Maha provato in tutti i modi a restare in vita: per una settimana ha lottato con tutte le sue forze, ma nella sua partita più importante non ha avuto la meglio. Ieri sera, il ventenne vittima di un incidente stradale avvenuto il 25 luglio ...