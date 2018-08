Tra censire e censurare

Di Maio : “Censiremo i raccomandati nella pubblica amminis Tra zione - controlli anche in Rai” : «Ci sono altri censimenti politici da fare, innanzitutto sui raccomandati nelle aziende dello Stato. anche alla Rai, ad esempio. Nessuna azione intimidatoria, ma se c’è governo del cambiamento, bisogna cambiare il fatto che i furbi hanno superato gli altri». ...

Di Maio : "Censiremo i raccomandati nella pubblica amminis Tra zione - controlli anche in Rai" : "Secondo la Costituzione i censimenti su base razziale non si possono fare - dice il ministro del Lavoro -. Ci sono altri censimenti politici da fare, innanzitutto sui raccomandati nelle aziende dello ...

L’annuncio di Luigi Di Maio : “Censiremo i raccomandati in Rai e nella pubblica amminisTrazione” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia che la sua volontà è quella di censire i raccomandati all'interno della Rai e della pubblica amministrazione: "Dobbiamo cominciare a controllare, anche in Rai, e ristabilire il principio della meritocrazia”. Ma - assicura - "non è un'azione intimidatoria".Continua a leggere