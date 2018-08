Bari - De Laurentiis : 'Vogliamo Tornare presto in Serie A. Lavoreremo sulle multiproprietà' : Gli olandesi hanno scelto il Napoli come il club più cresciuto al mondo negli ultimi dieci anni. Quando mi hanno informato del Bari ero in ritiro a Dimaro con la squadra, volevo vivere tutte le fasi ...

Ilary Blasi riTorna sulle critiche a Balalaika e parla del libro di Totti : l’intervista : Ilary Blasi ritorna a parlare delle critiche a Balalaika: l’intervista del settimanale Chi Un estate ricca di impegni lavorativi questa per Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, dopo aver concluso con Balalaika e il Wind Summer Festival, si è già buttata a capofitto sulla prossima edizione del GF Vip. La scelta dei concorrenti e […] L'articolo Ilary Blasi ritorna sulle critiche a Balalaika e parla del libro di Totti: ...

Chiara Ferragni - polemica sulla rinuncia all'allattamento : "Dovevo Tornare a lavorare" : La fashion blogger, che a marzo è diventata mamma per la prima volta, risponde alle velenose critiche ricevute poco dopo la...

Torna sul DTT Rete 4 HD - In arrivo le versioni HD di Sky Serie A e Sky Sport 24 : L'inizio del mese di Agosto porta dei cambiamenti alla lista canali del digitale terrestre: sul fronte Mediaset oltre alla già annunciata chiusura dei due canali Premium Sport, c'è da registrare il ritorno di Rete 4 HD (canale 504) che sostituisce Mediaset Extra HD (canale 534) acceso nello scorso Giugno per consentire una migliore copertura dei Mondiali Fifa Ru...

Prezzi benzina - diesel e gpl : Torna la calma sulla rete carburanti : Dopo il rialzo deciso ieri da Tamoil, torna la calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,632 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,613), diesel a 1,504 euro/litro (invariato, pompe ...

A 80 anni Torna sulla Grande Cima : ANSA, - BOLZANO, 31 LUG - Nel 1963 aveva aperto d'inverno la Via dei Sassoni sulla parete nord della Grande Cima di Lavaredo, ora per il suo 80/mo compleanno Reiner Kauschke ha ripetuto l'impresa. ...

La suoneria è una preghiera musulmana. Migrante insultato a Torino : "Tornatene al tuo paese" : Proseguono gli episodi di intolleranza a Torino, dove, mentre la gente è in fila da oltre tre ore alla Soris, squilla la suoneria di un cellulare appartenente ad un giovane arabo: è una preghiera musulmana. A seguito di ciò, una donna italiana di mezza età si lascia andare a manifestazioni di razzismo, ricoprendo l'uomo di insulti, invitandolo a cambiare suoneria e a tornare al suo Paese.Lo ha raccontato in un post su ...

Daisy Osakue - che cosa non Torna sul razzismo dietro l'aggressione all'atleta azzurra : i due precedenti : Si fa sempre più debole l'ipotesi che dietro il lancio delle uova che ha ferito a Moncalieri Daisy Osakue ci sia un movente razzista. Le persone che l'hanno aggredita ieri sera viaggiavano a bordo di ...

Moncalieri - “insultato perché la suoneria è in arabo”. Le urla : “Torna al tuo Paese” : Mentre è in fila in un ufficio pubblico ad un giovane squilla il telefono: la suoneria è in arabo, una preghiera musulmana. Una donna italiana “gli urla di cambiare suoneria, di uscire da questo ufficio pubblico, di ritornare nel suo Paese“. È quanto denuncia su Facebook l’assessora Pd alla cultura del comune di Moncalieri, Laura Pompeo che è stata testimone dell’accaduto. Moncalieri, lo stesso paese dove questa notte è ...

Giro di Vallonia - Fabio Aru sta Tornando : oggi tappa sulle cotes - si aspetta l’azione del Cavaliere. Lo scatto di ieri… : Fabio Aru ieri ha battuto un colpo al Giro di Vallonia, ha attaccato nel finale e ha fatto capire di essere sul pezzo: il Cavaliere dei Quattro Mori sembra avere trovato la gamba giusta dopo il ritiro al Giro d’Italia e ha dato un segnale importante. Il sardo si sta cimentando nella piccola corsa a tappe in Belgio proprio per trovare la miglior forma possibile in vista dei grandi appuntamenti previsti per la seconda parte di stagione. Ieri ...

ICC - Simeone Torna sull'audio mondiale : 'Scelgo Messi tra lui e Cristiano Ronaldo' : Simeone non si risparmiò nemmeno sui singoli, argomento sul quale è tornato in occasione della conferenza stampa a precedere PSG-Atletico a Singapore , lunedì ore 13.35 su Sky Sport International ...

Insulti e botte a un giovane richiedente asilo : "Tornatene al tuo Paese" : Insulti razzisti e botte. Vittima un senegalese di 19 anni, Dieng Khalifa, che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l'aggressione di cui sarebbe rimasto...

Giro di Vallonia 2018 : oggi Fabio Aru Torna in corsa. Sulle côte del Belgio il sardo vuole Tornare protagonista : oggi Fabio Aru sarà al via del Giro di Vallonia, breve corsa tappe che si svolge nell’omonima regione del Belgio. Il Cavaliere dei quattro mori dopo una prima parte di stagione da dimenticare, in cui ha toccato il fondo con il ritiro al Giro d’Italia, è pronto a tornare protagonista. Da oggi per il sardo inizia di fatto una nuova stagione, che ora vede nelle Vuelta e poi nel Mondiale, i due grandi obiettivi. Il percorso del Giro di Vallonia ...

Boxe - De Carolis Torna sul ring : sfida Cocco per il titolo italiano : Tutto pronto per l'attesa sfida tra Giovanni De Carolis, 25-9-1, e Roberto Cocco, 20-15-1, valevole per il vacante titolo italiano dei Supermedi. Due nomi garanzia di generosità, spettacolo e tecnica ...