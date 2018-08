Torna in cinema sotto le stelle in Piazza Ospitalieri a Altopascio

loschermo

: 'Vedi i suoni, ascolta le immagini”, torna la V° edizione del Live Cinema Festival - CinqueNews : 'Vedi i suoni, ascolta le immagini”, torna la V° edizione del Live Cinema Festival - RadioWebItalia : Macchine, arte e tecnologia: dal 21 al 23 settembre torna Live Cinema Festival 2018 #Roma - Gli_Scrittori : #Cinema ?????? Ad agosto nelle sale torna la saga d'animazione di #HotelTransylvania3 con il terzo capitolo Una vacan… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Il biglietto costa 5 euro, 4 euro il ridotto per over 65 e under 12. Per le due prime visioni, invece, l'intero costa 7 euro e il ridotto 5.