Torna a crescere il mercato dell' auto in Italia

Il mercato dell'auto Torna a crescere. Per Fca +3 - 4%. Jeep raddoppia le vendite : Il mercato dell'auto torna a crescere in Italia. La Motorizzazione ha immatricolato nel mese di luglio 2018 152.393 autovetture, con una variazione di +4,42% rispetto a luglio 2017, durante il quale ...

Mercato Italia - Tornano a crescere le vendite : +4 - 4% : Il Mercato Italiano dell'auto torna a crescere a luglio dopo la frenata di giugno. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 152.393 unità, con un aumento del 4,42% rispetto allo stesso periodo del 2017, non sufficiente, però, a riportare in territorio positivo il dato complessivo dei primi sette mesi dell'anno. Il periodo gennaio-luglio si chiude, infatti, con una flessione dello 0,7%, pari a ...

Lavoro - Istat : la disoccupazione Torna a crescere. È record per i contratti a termine : L'Istat certifica un nuovo aumento della disoccupazione a giugno: ora è al 10,9%. In diminuzione il tasso di occupati, mentre continuano ad aumentare i contratti a termine (nuovo record). I dati trimestrali sono comunque positivi con una netta crescita dell'occupazione e il calo della disoccupazione da aprile.Continua a leggere

Italia-Egitto : Salvini - scambio commerciale dovrà Tornare a crescere : Roma, 18 lug. , AdnKronos, 'Con Al Sisi abbiamo parlato anche di economia, sviluppo economico, di scambi commerciali che devono tornare a crescere, di azienda italiane che hanno voglia di tornare ad investire in Egitto, di un'azienda come Eni sta garantendo ...

Italia-Egitto : Salvini - scambio commerciale dovrà Tornare a crescere : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Con Al Sisi abbiamo parlato anche di economia, sviluppo economico, di scambi commerciali che devono tornare a crescere, di azienda italiane che hanno voglia di tornare ad investire in Egitto, di un’azienda come Eni sta garantendo prosperità e lavoro in Egitto e Italia. Abbiamo ringraziata per la sicurezza che viene garantita alle imprese italiane”. Lo ha detto Matteo Salvini che oggi ha ...

USA - Tornano a crescere le scorte di petrolio : Teleborsa, - tornano a salire oltre attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa , dopo il netto calo della settimana precedente. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento ...

Il mercato PC sta Tornando a crescere dopo ben 6 anni : Per la prima volta dopo 6 anni, il mercato del PC ha cominciato a dare segni di crescita, secondo un'indagine condotta da Gartner e IDC.Come riporta The Verge, il secondo trimestre del 2018 ha fatto registrare per la prima volta un risultato positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - +2,7 percento secondo IDC, +1,4 percento secondo Gartner. la cosa interessante è che questa crescita non interessa solo il settore del PC gaming ma ...

Sopresa - dopo anni le vendite dei pc Tornano a crescere : (Foto: Corbis) Incredibile ma vero: il computer ancora non è morto. dopo anni in cui le vendite del settore stagnavano senza accenni di recupero, il secondo trimestre del 2018 ha fatto registrare per la prima volta un risultato positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso — +2,7 percento secondo Idc, +1,4 percento secondo Gartner. La discrepanza tra i due numeri è relativa al metodo con cui le relative società tracciano le ...

Energia - ENEA : le rinnovabili sono Tornate a crescere (+2%) grazie alla ripresa dell’idroelettrico : Nel I trimestre 2018 i consumi finali di Energia in Italia sono aumentati del 3% rispetto allo stesso periodo 2017, con il settore civile che registra l’incremento maggiore (+4,5%). A livello di fonti energetiche, le rinnovabili sono tornate a crescere (+2%) grazie alla ripresa dell’idroelettrico (+11%). È quanto emerge dall’Analisi trimestrale ENEA del sistema energetico italiano, che evidenzia anche un trend in crescita nei consumi di Energia ...

Italia - Torna a crescere la produzione industriale : Teleborsa, - A maggio 2018 la produzione industriale in Italia torna a salire dopo la battuta d'arresto registrata nel mese di aprile . L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita ...

