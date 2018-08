Torino | Niang ancora out | salta ' Chape'

Torino - caso Niang? Ecco le indicazioni del presidente Cairo : Il Torino ha vinto in amichevole contro il Nizza grazie alla rete di Belotti ma non è passata inosservata l’assenza dell’attaccante Niang, Ecco le indicazioni del presidente Cairo: “Non ho parlato con il Nizza, non conosco nemmeno i suoi dirigenti, oggi Niang non era presente perché indietro di condizione, essendo tornato ad allenarsi da poco”. Sul mercato: “Abbiamo tempo fino al 17 agosto, vedremo. Petrachi ...

Torino su Zaza : Niang per il dopo Balotelli : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il presidente granata Urbano Cairo e il d.s. granata Gianluca Petrachi rimangono comunque alla finestra: Mazzarri in attacco non ha infatti problemi di ...

Niang verso il Nizza - El Shaarawy-Zaza : avanti Torino : Torino - La chiave è Balotelli che sta per raggiungere Marsiglia. Perché, successivanente, il club della Costa Azzurra si butterà su Niang e il Toro, nonostante le smentite di rito che in questo caso ...

Calciomercato Torino - Niang verso il Nizza : deciso l’eventuale sostituto : 1/7 LaPresse/EFE ...

Cairo ed il mercato del Torino : “Belotti - Niang e non solo… vi svelo tutto” : Urbano Cairo ha parlato del calciomercato del Torino, con il pacchetto offensivo che probabilmente verrà sfoltito “Niang? Non ha chiesto a nessuno di andare via è in vacanza perché ha fatto il Mondiale È un giocatore importante che in alcune partite, giocando da punta, ha dimostrato un grande valore. Può fare molto bene”. Urbano Cairo ha parlato anche di Torino a margine della presentazione dei palinsesti di La7. “Oggi abbiamo ...

Torino - Cairo : "Abbiamo fatto un buon mercato. Niang? Resta" : ... il suo arrivo è importante per il campionato italiano e lo rende interessante per il mondo intero. Per il resto, ho avuto molto da fare e non ho avuto tempo di fare altre valutazioni'. Torino, Cairo:...

Torino - il Nizza su Niang : chance Zaza : INVIATO A BORMIO - Qualcosa si sta muovendo anche in avanti. Siamo, per l'attacco, ancora alle fasi iniziali, ma si sono registrati dei contatti. Tutto ruota attorno a Balotelli perché l'azzurro si ...

Sorpresa Torino - Mbaye Niang chiede di andar via! : Mbaye Niang potrebbe lasciare Torino dopo il buon impatto sul Mondiale russo con la maglia del Senegal, il calciatore vuole il trasferimento Mbaye Niang sembra essere in procinto di lasciare il Torino. Le sue parole, rilasciate dopo l’uscita dal Mondiale del suo Senegal, sono abbastanza eloquenti. “Il Mondiale mi ha dato ancora più fiducia – le parole dell’attaccante granata a Foot Mercato – mi piace l’idea di ...