Torino Chapecoense Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Chapecoense - il pres. Plinio : 'Ho perso degli amici - non dei calciatori. Il Torino ? Lo invito in Brasile' : Nel 2017 abbiamo conseguito delle grandi vittorie, come aver fatto tre volte il giro del mondo. Siamo arrivati ottavi in campionato, e questa ricostruzione è data da unione, passione e forza'. Infine,...

La Chapecoense è a Torino : via a una 3 giorni per non dimenticare : Uniti per non dimenticare. È iniziata stamane l'intensa tre giorni dei brasiliani della Chapecoense in Italia, invitati a Torino dal presidente granata Urbano Cairo per un'amichevole «solidale» in ...