"Non possiamo nasconderci, come ha confermato di recente anche la Corte dei Conti Europea,un'anomalia inaccettabile: il costo delle nostre linee Tav, comprese quelle in costruzione, sta superando, in media, i 30 milioni di euro per chilometro contro, ad esempio, i 13 della Germania o i 14 della Spagna.Un gap che definirei vergognoso" Così il ministro, che ha assicurato che il governo esaminerà a fondoe benefici vagliando ogni ipotesi,"compresa quella di recedere dalla prosecuzione dell'opera".(Di mercoledì 1 agosto 2018)