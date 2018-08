Tiro con l’Arco – European Grand Prix | conclusa la giornata di qualificazioni | tutti i

Verucchio - ritornano le cene medievali. Tre giorni di enogastronomia e spettacoli. Compreso Tiro con l'arco : Menù da una dozzina di portate 'condito' da spettacoli, accampamenti medievali e combattimenti con l'arco Spettacoli, ricostruzioni e soprattutto cene con originali menù che ripercorrono gli antichi ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Jessica Rossi all’assalto del trono continentale nel trap femminile : Scatteranno tra pochi minuti gli Europei di Tiro a volo: oggi alle ore 12.15 inizieranno le eliminatorie del trap femminile junior, mezz’ora più tardi inizieranno gli uomini, sempre nella categoria junior. Domani però scatterà la rassegna continentale anche per la categoria senior: prime serie di piattelli per le donne del trap (specialità olimpica). Come sempre andranno in finale le prime sei classificate dopo 125 piattelli. Favorita ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series 2018-2019 : a dicembre tappa a Roma del circuito mondiale : Ci sarà anche una tappa italiana, per la precisione a Roma, nel calendario delle Indoor Archery World Series, novello format della Coppa del Mondo Indoor. In totale le tappe saranno sei, oltre alle finali di Las Vegas, in programma il 9 febbraio 2019. Quasi come avviene nel tennis, le tappe avranno differente importanza, data l’istituzione dei tre livelli 250, 500 e 1000. Di seguito il calendario delle Indoor Archery World Series: GT Open ...

Tiro con l’Arco – Indoor Archery World Series - Roma sarà la prima tappa italiana della Coppa del Mondo indoor : La città eterna si appresta ad ospitare un altro evento internazionale e sarà la prima tappa italiana del nuovo circuito studiato da World Archery per la stagione invernale La Capitale sarà la tappa italiana dell’indoor Archery World Series, la nuova formula della Coppa del Mondo indoor. Si disputerà dal 14 al 16 dicembre 2018 alla Fiera di Roma con premi in denaro, classifica elite, amateur e partecipazione a squadre Sulla scia positiva ...

Tiro a Volo - Mondiali di Fossa Universale - l'Italia sorride con Marco Vaccari : l'azzurro vince il titolo iridato : Oltre alle medaglie iridate, infatti, la spedizione italiana, ha conquistato le Coppe del Mondo con Lionello Masiero tra i Veterani, lo Junior Riccardo Faccani e i lombardi Graziano Borlini di ...

Renzi junior ce l'ha fatta : va in riTiro con l'Udinese : Mario Tenerani Firenze Ora comincia davvero l'avventura col calcio che conta. La serie A, per il momento, resta un sogno da coltivare ma Francesco Renzi, figlio dell'ex premier, ce l'ha fatta. Ha ...

Tiro a Volo – Mondiali di Fossa Universale - l’Italia sorride con Marco Vaccari : l’azzurro vince il titolo iridato : Un titolo pazzesco quello per Vaccari, conquistato domenica scorsa nei Master sulle pedane ungheresi del centro Sarlospuszta Shooting Range Lui, Marco Vaccari, tiratore di lungo corso di Novate Milanese, è già da tempo nella storia del Tiro a Volo, e di pagine a dir poco importanti ne ha già scritte tante, ma adesso ha decisamente fatto il salto di qualità entrando nella leggenda. A garantirgli un posto nei piani altissimi riservato a ...

Tiro con l’Arco – European Grand Prix - otto gli atleti azzurri in gara nel torneo di Sofia : La prossima tappa per gli azzurri sarà a Sofia, in Bulgaria, per l’European Grand Prix. Per l’Italia ci saranno due atleti dell’Arco olimpico e sei del compound Saranno otto gli arcieri che vestiranno la maglia azzurra all’European Grand Prix di Sofia (Bul). Nel ricurvo gli avieri Amedeo Tonelli e Guendalina Sartori. Nel compound anche gli azzurrini pronti a fare un’esperienza agonistica probante tra i senior: Alessandro Lodetti ...

Udinese - il figlio di Renzi convocato dalla Primavera per il riTiro : C'è anche Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo Renzi, tra i 27 convocati dell'Udinese Primavera per il ritiro estivo al via oggi ad Ampezzo, dove i giovani bianconeri resteranno fino al 13 ...

Milinkovic Savic - strappo con la Lazio? Atteso al riTiro - ma non arriva : È tempo di rientri. Oggi, lunedì 30 luglio, i giocatori reduci dal mondiale si sono riuniti con le rispettive squadre per allenarsi in vista della prossima stagione. Tra i tanti ci sarebbe dovuto ...

Tiro con l’Arco – Grand Prix di Terni - tutti i risultati delle gare in programma : Grande spettacolo per le finali del IV Grand Prix Tiro di campagna che hanno assegnato il podio delle divisioni arco olimpico, compound, arco nudo e longbow Alla Cascata delle Marmore Grande spettacolo per le finali del IV Grand Prix Tiro di campagna che hanno assegnato il podio delle divisioni arco olimpico, compound, arco nudo e longbow. L’aviere Marco Morello nel ricurvo vince il terzo oro consecutivo in quella che sarà con ogni ...

Lazio chiude riTiro con 3-0 alla Spal : ROMA, 28 LUG - Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si chiude nel segno del suo bomber, Ciro Immobile. È dell'attaccante infatti il gol - con un perfetto pallonetto - che nella ripresa permette ...