Tir prende fuoco sull' A4 | 10 km di coda

L'industria torna a Tirare ma l'inflazione prende la rincorsa : I prezzi tornano a salire, secondo le rilevazioni Istat relative all’inflazione, in parallelo con segnali di crescita economica del Paese, ma l’aumento dei prezzi avrà un peso per le famiglie, secondo l&rsquo...

Tour de France una moto fa cadere Nibali - è a rischio riTiro. Thomas si prende anche l Alpe d Huez : Quella dell'Alpe d'Huez sarà anche ricordata come la tappa del fair play e della disdetta. Vincenzo Nibali, tra un tornante e l'altro di una delle salite più gettonate del Tour finisce a terra per ...

Lopez - il Tiramolla non si ferma. Riprende quota l'ipotesi Bertolacci : Neustift. Lisandro sì, Lisandro no, il tiramolla non si ferma. Ieri pomeriggio sembrava essersi aperto uno spiraglio, con il difensore argentino annunciato in partenza in serata direzione Genova dall'...

MotoGp - Dovizioso ad Assen per dimenticare il riTiro di Barcellona : “ci son voluti due giorni per riprendermi” : Il pilota italiano della Ducati si prepara a scendere in pista ad Assen, l’obiettivo è quello di riscattare il ritiro di Barcellona che lo ha allontanato dalla testa della classifica Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, il Ducati Team arriva nei Paesi Bassi per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul Circuito TT di Assen. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il GP olandese è ...

Prete prende a schiaffi un bambino che piange durante il battesimo - costretto a riTirarsi. «Era una carezza» : Il Prete che ha schiaffeggiato un bambino per aver pianto durante il battesimo ha rotto il silenzio, annunciando che è stato costretto a ritirasi. La decisione dopo la pubblicazione in rete di...

La saTira di Charlie Hebdo prende di mira Simona Halep : “una romena vince il Roland Garros e grida…” [FOTO] : La satira di Charlie Hebdo ha preso di mira Simona Halep dopo la vittoria del Roland Garros: la vignetta ha fatto infuriare gran parte dell’opinione pubblica romena Come spesso accade in occasione del Roland Garros, la satira di Charlie Hebdo ha colto l’occasione per tornare a colpire. In passato una caricatura di un tennista, simile a Nadal, imbottito di siringhe dopanti aveva fatto scalpore, mentre dopo l’edizione 2018, ad ...

MotoGp – Pedrosa si riTira? Le parole dello spagnolo in conferenza stampa sono sorprendenti : Dani Pedrosa e il futuro dopo l’addio alla Honda: le parole dello spagnolo in conferenza stampa sono sorprendenti L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp di Catalunya, dove sicuramente i piloti di casa ...

Insalata mista bio contaminata da Salmonella/ RiTirata da Germania e Italia : le precauzioni da prendere : Insalata mista bio contaminata da Salmonella: si diffonde in tutta Europa, ma in particolare in Italia e in Germania, l'allarme. L'ipotesi del ritiro è concreta: i rischi.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:32:00 GMT)

Caluso - disastro ferroviario : video dello scontro treno-Tir/ Rfi : domani riprende circolazione Chivasso-Aosta : Caluso, scontro treno-tir: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:52:00 GMT)