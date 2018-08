Tina Kunakey e Vincent Cassel | talmente felici da rispondere agli insulti con ironia

vanityfair

: Colpita e affondata! Vincent Cassel sposa una modella più giovane di 30 anni e replica così alla frecciatina dell’e… - LiveSicilia : Colpita e affondata! Vincent Cassel sposa una modella più giovane di 30 anni e replica così alla frecciatina dell’e… - marinamarini56 : Inconsapevolezza ed inopportunità - BlitzQuotidiano : Vincent Cassel e Tina Kunakey rispondono a Monica Bellucci con questo post… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sono follemente innamorati; dovrebbero sposarsi entro la fine del mese; non hanno nessuna intenzione di nascondersi, né di ridimensionarsi., 52 anni, e, 21, giocano a «mordersi» sui social, sfilano abbracciati sui red carpet, si scambiano ripetuti «mon amour». E soprattutto la modella e l’attore francese se ne fregano del resto. Dei 30 anni che li separano, dei luoghi comuni che li vorrebbero insieme solo per una «sbandata», degli attacchi degli «hater» in Rete. LEGGI ANCHEsposi in agosto Anzi a tutto questo adesso rispondono con una battuta pungente, che arriva sempre via social. Due video (uno in cui brindano insieme, l’altro in cui si abbracciano), un unico messaggio, la medesimatà: «Ecco la puttanella adolescente opportunista e il pedofilo tossicodipendente», scrivono, esorcizzando con poche parole tutte le ...