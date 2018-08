This Is the Police 2 | un nuovo video ci mostra la prima ora di gameplay

This Is the Police 2 - recensione : Il mestiere di recensore può essere crudele, potrebbe non sembrarlo (giocare e scrivere suona bene, no?) ma ci sono dei momenti in cui ci si trova ad analizzare un prodotto che sarebbe potuto essere un vero e proprio gioiello e, invece, finisce per non convincere e deludere sotto diversi aspetti. Siccome chi fa questo mestiere ama profondamente i videogiochi, ecco che nel momento in cui questa situazione si concretizza non si può fare a meno di ...

Il nuovo trailer di This is The Police 2 ci dà il benvenuto a Sharpwood : Sharpwood è un posto freddo e desolato. La corruzione si diffonde, la violenza aumenta. I culti locali guadagnano sempre più potere, così come le bande criminali. E la polizia? Ognuno deve guadagnarsi da vivere, giusto? "Servire e proteggere" - ma chi? E di chi puoi fidarti, se alcuni criminali indossano anche un distintivo? benvenuto a Sharpwood.This Is the Police 2 è in arrivo su PC, Mac e Linux in versione digitale il 2 Agosto 2018 e sarà ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PC - Mac e Linux : THQ Nordic e Weappy Studio sono felici di annunciare che This Is the Police 2 sarà disponibile esattamente tra un mese, il 2 Agosto 2018, per PC/Mac/Linux. This Is The Police 2 arriverà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo autunno.A proposito di This Is the Police 2:Read more…