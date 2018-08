This Is the Police 2 è disponibile ora per PC | Mac e Linux

This is the Police 2 disponibile da oggi : Cosa c’è che non va con il nostro tasto publishing? Qualcuno ci ha fatto notare che dopo aver dimenticato di premere il tasto “Go Live” per la release originale di This is the Police per PC, questa volta l’abbiamo premuto troppo presto…quindi ignora l’uscita del 2 Agosto perché This is the Police 2 è ora disponibile! La cittadina di Sharpwood ha disperatamente bisogno di un nuovo ...

This Is the Police 2 : un nuovo video ci mostra la prima ora di gameplay : This Is the Police 2 è in dirittura di arrivo su PC, Mac e Linux e sarà pubblicato anche su console, PS4, Nintendo Switch e Xbox One nel corso dell'autunno. Il gioco è stato già protagonista della nostra recensione e ora, grazie a un lungo filmato, possiamo approfondire la nostra conoscenza del gameplay.Per chi non lo sapesse, questo titolo è un mix tra gioco d'avventura e gestionale, il nuovo episodio riprende quanto di buono fatto nel primo ...

This Is the Police 2 - recensione : Il mestiere di recensore può essere crudele, potrebbe non sembrarlo (giocare e scrivere suona bene, no?) ma ci sono dei momenti in cui ci si trova ad analizzare un prodotto che sarebbe potuto essere un vero e proprio gioiello e, invece, finisce per non convincere e deludere sotto diversi aspetti. Siccome chi fa questo mestiere ama profondamente i videogiochi, ecco che nel momento in cui questa situazione si concretizza non si può fare a meno di ...

Il nuovo trailer di This is The Police 2 ci dà il benvenuto a Sharpwood : Sharpwood è un posto freddo e desolato. La corruzione si diffonde, la violenza aumenta. I culti locali guadagnano sempre più potere, così come le bande criminali. E la polizia? Ognuno deve guadagnarsi da vivere, giusto? "Servire e proteggere" - ma chi? E di chi puoi fidarti, se alcuni criminali indossano anche un distintivo? benvenuto a Sharpwood.This Is the Police 2 è in arrivo su PC, Mac e Linux in versione digitale il 2 Agosto 2018 e sarà ...

THQ Nordic e Weappy Studio sono felici di annunciare che This Is the Police 2 sarà disponibile esattamente tra un mese, il 2 Agosto 2018, per PC/Mac/Linux. This Is The Police 2 arriverà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo autunno.A proposito di This Is the Police 2: