The Sinking City | Nuovi dettagli da BigBen e Frogware con un Gameplay Trailer

The Sinking City : l'open world investigativo influenzato da atmosfere lovecraftiane si mostra in un nuovo trailer : Lo sviluppatore Frogwares Games con sede in Ucraina e il publisher Bigben Interactive hanno rilasciato un nuovo trailer per The Sinking City, il loro prossimo gioco horror-investigativo open world già visto in azione in un video gameplay.Come segnala Dualshockers, questo nuovo trailer si concentra in particolare sul deterioramento dello stato mentale del personaggio principale e fornisce anche una nuova occhiata al gameplay.Per quelli di voi che ...

