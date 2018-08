The Good Doctor Anticipazioni 7 Agosto e resoconto terza puntata | un life coach per

The Good DOCTOR / Anticipazioni 7 Agosto e diretta 31 Luglio : Lim deve assistere il rapinatore : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 7 Agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il Dottor Glassman convince Shaun ad accettare la collaborazione di una giovane terapista.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 23:09:00 GMT)

The Good Doctor/ Anticipazioni e diretta 31 luglio 2018 : Shaun salva la vita di Liam : The Good Doctor, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:08:00 GMT)

The Good DOCTOR/ Anticipazioni e diretta 31 luglio 2018 : Kalu vuole salvare il suo paziente : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:48:00 GMT)

The Good Doctor/ Anticipazioni e diretta 31 luglio 2018 : il dottor Melendez prende le difese di Shaun : The Good Doctor, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:23:00 GMT)

The Good Doctor - puntate del 31 luglio : anticipazioni : Dopo il successo delle prime tre puntate, martedì 31 luglio in prima serata alle 21.25 su Rai1, torna con nuovo appuntamento in prima visione assoluta The Good Doctor, la serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il 7 agosto andranno in onda la nona e la decima puntata della prima stagione che in totale si compone di 18 episodi con ...

«The Good doctor» : Freddie Highmore svela il segreto del successo della serie - : Mi piace la fiducia che Shaun ha nel mondo, il fatto che cerchi sempre di vedere il bene nelle persone. Penso che nella realtà in cui viviamo, dove ci sono molti problemi di cui sentiamo parlare ...

Freddie Highmore - Shaun di The Good Doctor/ "Mi piace la fiducia che ha nel mondo" : Protagonista su Rai 1 nei panni di the Good Doctor, Freddie Highmore è Shaun Murphy, il giovane specializzando in chirurgia affetto da autismo. Geniale, straordinario e complesso, ecco...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:49:00 GMT)

The Good Doctor rallenta su Rai1 e si allunga fino a settembre : anticipazioni 7 agosto : The Good Doctor è una pratica che Rai1 vuole sbrigare lentamente soprattutto alla luce degli ascolti della prima e seconda puntata. La serie tv con Freddie Highmore ha conquistato il pubblico italiano con i suoi problemi, le risate che riesce a strappare ma anche i momenti drammatici e commoventi della scorsa settimana. Fatto sta che dopo la mini maratona delle prime due settimane, Rai1 ha deciso di tirare il freno a meno e mandare in onda ...

The Good Doctor - le anticipazioni della terza puntata : Martedì 31 luglio, in prima serata Rai 1, un nuovo appuntamento con la serie tv americana sul giovane chirurgo autistico

The Good Doctor/ Anticipazioni 31 luglio - promo : Melendez difenderà Shaun? : The Good Doctor, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:08:00 GMT)

The Good Doctor terza puntata : trama e anticipazioni 31 luglio 2018 : THE Good Doctor terza puntata. Torna su Rai 1 martedì 31 luglio 2018 la prima stagione della serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni della terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E ...

The Good Doctor : questa sera - martedì 31 luglio 2018 - il terzo appuntamento : Shaun dovrà fare i conti con i pregiudizi sul suo conto, mentre l'avventatezza di Claire le creerà doversi problemi.

The Good DOCTOR/ Anticipazioni 31 luglio 2018 : Claire rischia il posto in ospedale? : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:07:00 GMT)

Anticipazioni ‘The Good doctor’ in onda il 31 Luglio in prima serata su Rai Uno! : Anticipazioni ‘The good doctor’ del 31 Luglio: Shaun Murphy coinvolto in una rapina Martedì 31 Luglio, Rai 1 trasmetterà il settimo, l’ottavo e il nono episodio della serie televisiva ‘The good doctor’, intitolati rispettivamente ‘Un altro me’, ‘La mela verde’ e ‘Vita nuova’. Shaun Murphy si cimenterà con delicati interventi, sfiderà i pregiudizi sull’autismo e si ritroverà coinvolto in una rapina. Martedì 31 Luglio, alle ore 21:25, Rai1 ...