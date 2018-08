Test app for facebook

Huawei supera Apple diventando il 2° venditore di smartphone al mondo - in Testa c'è sempre Samsung : Secondo i dati preliminari diffusi da IDC , International Data Corporation , nel secondo quarto di questo 2018 , Q2 2018 , sono stati spediti 342 milioni di smartphone , -1,8% rispetto allo stesso ...

Microsoft Testa Your Phone per Windows 10 - l’app per gestire lo smartphone dal PC : Your Phone è la nuova applicazione di Microsoft in arrivo con il prossimo major update di Windows 10 e permette di effettuare il mirror del proprio smartPhone Android sul PC.--Presentata ufficialmente durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori tenutasi a maggio, Microsoft ha confermato di aver iniziato ufficialmente a testare Your Phone. l’applicazione per Windows 10 sarà compatibile inizialmente con Android e permetterà di ...

Apple supera il Test-conti : oltre le attese gli utili e i ricavi del trimestre : Apple batte tutte le attese Cupertino chiude il miglior terzo trimestre della sua storia grazie all'iPhone e alla divisione servizi. E vola in Borsa dove nelle contrattazioni after hours sale fino al ...

BioTestamento - via libera del Consiglio di Stato all’attuazione della legge approvata a dicembre 2017 : Via libera dal Consiglio di Stato all’attuazione del Biotestamento, diventata legge il 14 dicembre 2017. Palazzo Spada ha depositato oggi le risposte ai quesiti del ministro della Salute sulle Disposizioni anticipate di trattamento, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale. “Con il parere reso oggi il Consiglio di Stato – sottolinea un comunicato – contribuisce all’effettiva attuazione del testamento ...

Spotify tiene Testa a Apple Music - ha 83 milioni abbonati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Arriva il Test del palloncino sul cellulare - per capire con un'app se si può guidare dopo aver bevuto : MILANO - Hai bevuto un po' tanto e devi guidare? La domanda ce la siamo fatta in tanti. Ora la tecnologia, in forma di app, viene in soccorso per valutare se sia il caso, o meno, di mettersi alla ...

Rally Finlandia - Tänak chiude in Testa la prima tappa : Caldo torrido quest'oggi in Finlandia , con temperature intorno ai 30 gradi, nella prima tappa della 68a edizione del ' Neste Rally Finland' . Ott Tänak , Toyota Yaris Wrc, e Mads Ostberg , ...

Judo - Grand Prix Zagabria 2018 : Carlino e Milani chiudono al quinto posto. Giappone e Ucraina Testa a Testa nel medagliere : Finisce la prima giornata del Grand Prix di Zagabria e si assegnano le prime medaglie. Non per l’Italia però, che con i sei atleti in gara oggi non va oltre due quinti posti. Era partito molto bene Andrea Carlino, il migliore tra gli azzurri in gara oggi insieme a Francesca Milani, piazzando tre ippon nei primi tre combattimenti. Sbrigata la pratica contro l’australiano Bryan Jolly, lo sloveno Matjas Trbocv e il kazako Rustam ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : Alaphilippe sempre in Testa (19^ tappa Lourdes-Laruns) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv, orario e percorso della 19^ tappa, da Lourdes fino a Laruns, ultima frazione di montagna di questa edizione.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Casellati : “Tagliare lo stipendio a deputati assenteisti. Vitalizi? No perdite di tempo del Senato - serve Testo inappuntabile” : Sui vitalizi “non c’è nessuna preclusione, nessun atteggiamento dilatorio”, ma serve “un provvedimento inappuntabile“. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati tornando sulla questione dei tagli ai costi della politica e in particolare sulle pensioni agli ex parlamentari. Alla Camera il presidente Roberto Fico ha fatto sì che l’iter di approvazione dei tagli si sia già concluso. A ...

Apple Store Milano - accesa la fontana in piazza Liberty. Oneri per le periferie e giovani creativi Testimonial : Prima dell'anteprima. Erano già assiepati in piazza Liberty, i curiosi, mentre si schiudeva lo scrigno che per un anno e mezzo ha tenuto nascosto il cantiere. Alle 10 in punto, nel cuore della città, ...

Disordini e caos al Tour de France : i contadini proTestano e bloccano la tappa : Tra i ciclisti che hanno richiesto l'intervento medico c'è anche la maglia gialla Thomas e il campione del mondo Sagan e altri otto: Phinney, Demare, Haussler, Colbrelli, Fraile, Sutherland e ...

Tour de France – ProTesta di contadini ferma la 16ª tappa : lacrimogeni? Ecco chi li ha usati veramente [VIDEO] : Continuano a piovere critiche sul Tour de France: lacrimogeni usati dalla gendarmeria Francese, non si sarebbe potuto evitare tutto? Davvero incredibile quanto accaduto oggi al km 29 della 16ª tappa del Tour de France: la tappa è stata neutralizzata per circa 15 minuti a causa di una Protesta di un gruppo di contadini che ha bloccato la strada con balle di fieno. I corridori sono stati costretti a richiedere l’intervento ...

Tappa del Tour bloccata per la proTesta degli agricoltori : lancio di lacrimogeni : A 190 chilometri dall'arrivo della 16/a Tappa del Tour de France di ciclismo, in corso fra Carcassonne e Bagnères de Luchon e lunga 218 chilometri, una protesta di sedicenti agricoltori ha fermato la ...