Terremoto vicino ad Accumoli, scossa di magnitudo 2,9 Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Il 24 agosto 2016 una violenta scossa provocò quasi 300 vittime

Scossa di Terremoto vicino ad Accumoli : Roma, 1 ago. – (AdnKronos) – Una Scossa di terremoto di magnitudo 2,9 è stata registrata intorno le 5,34 vicino ad Accumoli, in provincia di Rieti. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. La Scossa è stato localizzata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ad una profondità di 11 chilometri. Accumoli è stato epicentro della violenta Scossa di magnitudo 6 che il 24 agosto ...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Terremoto vicino Tropea - paura in Calabria oggi 14 luglio : Un Terremoto piuttosto brusco ha svegliato all’alba i turisti e gli abitanti di Tropea, in Calabria. Intorno alle ore 4:50 del mattino c’è stato un brutto risveglio. La scossa di magnitudo 4,4 è stata registrata a largo della località, ad una profondità di 57 chilometri. Per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone e cose. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, i comuni interessati dalla scossa sono: Tropea, Drapia, Ricadi, ...

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3.2 vicino a Trebinje : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.2 è stata rilevata sulla costa dalmata, tra Dubrovnik (Croazia) e Trebinje (Bosnia-Erzegovina). L’epicentro – riferiscono i media locali – è stato localizzato in territorio Bosniaco, a 14 km circa da Dubrovnik. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3.2 vicino a Trebinje sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto vicino Palermo - due scosse in pochi minuti : magnitudo 3.7 : Terremoto a Palermo dove una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata intorno alle 9.11 di questa mattina. L'epicentro è stato nei pressi di Polizzi Generosa: secondo il sito...

Terremoto in Giappone : scossa magnitudo 4.8 vicino alla centrale nucleare di Aomori : Terremoto magnitudo 4.8 al largo della costa settentrionale del Giappone: il sisma è stato rilevato precisamente al largo della prefettura di Aomori, con l’epicentro non molto distante dalla centrale nucleare di Higashidori. La scossa, segnala l’Agenzia meteorologica nazionale, si è verificata alle 00:38 UTC ma non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Giappone: scossa magnitudo 4.8 vicino alla centrale ...

Terremoto in Emilia - scossa di magnitudo 3.6 : la terra trema vicino a Modena : La terra torna a tremare in Emilia . Una serie di scosse di Terremoto è stata sentita stamani in provincia di Modena . Un Terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 9.32. La scossa, secondo i ...

