Terremoto nella notte ad Accumoli di magnitudo 2 9

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4. L’epicentro nella zona turistica di Lombok : Dieci morti e 40 feriti è il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha fatto tremare l’isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. Lo ha reso noto l’istituto geologico americano Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 km di profondità....

Terremoto - sciame sismico nella notte sull’Etna : paura fino a Catania per la scossa più forte di magnitudo 3.5 : 1/8 ...

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 - paura nella notte : La scossa registrata al largo delle coste di Tropea alle 4.50. Nessun danno. Decine di chiamate a vigili del fuoco e polizia

Paura nella notte in Calabria e Sicilia : forte Terremoto avvertito a Cosenza - Catanzaro - Reggio - Vibo Valentia e Messina : aggiornamenti LIVE [MAPPE e DATI INGV] : 1/5 ...

Terremoto nella Sanità regionale lucana : 10.03 Domiciliari al governatore della Basilicata Pittella (Pd), nell'inchiesta materana su nomine e concorsi nella Sanità regionale. In carcere il commissario straordinario della Azienda sanitaria provinciale di Matera e il direttore amministrativo. Domiciliari per il commissario straordinario potentino per il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza e per un dirigente del Centro Oncologico ...

Terremoto Centro Italia : raccolte 63 mila tonnellate di macerie in Umbria : in Umbria, nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia, sono state smaltite circa 63mila tonnellate di macerie e 130mila di terre e rocce: lo ha reso noto il presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari. “Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere, adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla,” ha spiegato Salari ...

Terremoto in Appennino - scossa di magnitudo 3 nella notte tra Emilia e Toscana : La terra continua a tremare sull'Appennino tra le province di Modena e Lucca. Quella registrata nella notte è la sedicesima scossa, considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2, avvertita nella zona dopo la prima e più forte di magnitudo 3.6 avvenuta nelle mattinata di domenica.Continua a leggere

Bocchigliero e Savelli. Nella notte scosse di Terremoto : La Calabria ha tremato due volte Nella notte. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato avvertito dalla popolazione Nella provincia

La Calabria trema nella notte : scosse di Terremoto tra Cosenza e Crotone : Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato avvertito nella notte nella provincia di Cosenza, a 4 chilometri da Bocchigliero, nell'entroterra calabrese. La scossa è stata registrata alle 4:19. Pochi istanti prima era stato registrato un altro movimento tellurico di magnitudo 2.9 nella provincia di Crotone.Continua a leggere

Scossa di Terremoto 5.5 nella costa della Grecia : Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato stamattina dall'Usgs e dall'Ingv nella costa occidentale del Peloponneso in Grecia.

Terremoto in Grecia : scossa di magnitudo 5.5 nella zona meridionale del Paese : Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 5.5 nella zona meridionale del Paese Un Terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato questa mattina poco dopo le 7 ora italiana nella Grecia meridionale. Lo rende noto l’Istituto geologico statunitense.Continua a leggere Un Terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato questa mattina poco dopo le 7 ora italiana […] L'articolo Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 5.5 nella zona meridionale ...

Raffaele Fitto - il retroscena Terremoto : 'Nella Lega lo farebbero al volo' - il colpo basso a Berlusconi : Una transumanza 'a pezzi' verso la Lega , con tempi lenti e scadenze precise. Secondo il Corriere della Sera , la frenata del Carroccio sugli esponenti di Forza Italia desiderosi di salire sul carro ...

Terremoto Centro-Italia - nonna Peppina è salva : potrà tornare nella sua casetta di legno : Era stata mandata via poiché la struttura di legno, costruita dalle figlie a Fiastra (Macerata) vicino all'abitazione distrutta dal sisma che ha colpito, era considerata abusiva. Ora è stata regolarizzata. Salvini. "Sono contento. Ma continuerò a vigilare"Continua a leggere