Terremoto magnitudo 2 9 vicino Accumoli

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 al largo costa ovest Il sisma registrato all'1.15 davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo l'Ingv, ha avuto ipocentro a 89 km di profondità ed epicentro in mare a 13 km da Ricadi. Non sono stati segnalati danni a persone o cose

Indonesia - È di 10 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto sull'isola di Lombok intorno alla mezzanotte e mezza italiana. Secondo quanto riferisce la locale Agenzia di risposta alle calamità, le vittime e i feriti sono per lo più persone colpite da lastre i cemento cadute dagli edifici. Al momento, non vengono menzionati danni a cose o persone sulla vicina isola di Bali. Il sisma sarebbe durato in

Il sisma ha colpito l'isola di Lombok, una zona turista del Paese asiatico adiacente alla più famosa Bali. Segnalati decine di crolli e ferriti e almeno dieci vittime, ma fortunatamente non è stato emesso alcun allarme tsunami.

