roma.corriere

: Termini, bloccata «Madame Furto» Deve scontare 17 anni di carcere - romasulweb : Termini, bloccata «Madame Furto» Deve scontare 17 anni di carcere - ATtACcatiAlBus : RT @blogesquilino: Roma, “Madame Furto” colpisce ancora a Termini: la rom bloccata e portata (di nuovo) in carcere - jungoophoria : Aiuto mi ha bloccata. Non le ho detto nulla di male. Le ho espressamente detto che ero d'accordo sul dire che nel f… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Nell'ambiente delle forze dell'ordine è nota come «»,17e mezzo di, per una serie di condanne accumulate per vari furti commessi in 12di «attività» ma era ...